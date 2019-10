Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier sind unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

a-Cappella-Konzert „Let it shin“

Bild: Veranstalter

Villingen, Evang. Johanneskirche, So, 27.10., 17 Uhr: Am Sonntag findet ein a-cappella-Konzert mit dem Ensemble VoiceMix aus Konstanz in der Johanneskirche statt. Das Oktett setzt sich aus den Stimmführerinnen der Jugendkantorei Konstanz zusammen. VoiceMix singt neben klassischen Highlights wie das „Ave Maria“ von Gustav Holst, das „Ave verum corpus“ von Francis Poulenc u.a. auch Stücke von Simon Wawer, der für die bekannte A-cappella-Gruppe „Sjaella“ fantastische Stücke schreibt. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos im Bezirkskantorat unter www.kirchenmusik-vs.de

150 Jahre katholischer Kirchenchor Pfaffenweiler

Bild: Dürrhammer

Villingen, Heilige Dreifaltigkeitskirche Pfaffenweiler, So, 27.10., 18.30 Uhr: Neben dem kirchlichen Gesang hat der gemischte Chor auch ein abwechslungsreiches Repertoire mit deutschen und englischen Titeln und präsentiert diese beim jährlichen Kirchenkonzert. Freude an Singen und ein aktives Gemeindeleben gestalten ist das Leitbild des Chores unter Leitung von Lioba Manger.

Marienkonzert der Schwarzwaldfamilie Seitz

Bild: Keßler

Königsfeld, Kath. Kirche St. Peter und Paul, So, 27.10., 16 Uhr: Das Programm der Schwarzwaldfamilie heißt „Mit Gott durch den Tag“. Es werden Lieder vorgetragen wie unter anderem „Salve Regina“ sowie „Meerstern ich dich grüße“, aber auch Gospel sowie bekannte Kirchenlieder und moderne Lieder zu diesem Thema. Dazwischen werden passende Gedichte und Anekdoten erzählt.

Literaturtage: Autorenlesung mit Christof Weiglein

Bild: Wolf-Wilhelm Adam

St. Georgen, Deutsches Phonomuseum, So, 27.10., 17 Uhr: Am Sonntag findet im Deutschen Phonomuseum um 17 Uhr eine Autorenlesung mit Christof Weiglein „Das Keltenritual“ statt. Musikalisch umrahmt wird die Lesung von Patrick Ziegler. Einlass ist um 16.30 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro.

Werke des Bildhauers Zeljko Rusic

Bild: Kunstkultur Königsfeld

Königsfeld, Kunstraum, So, 27.10., 11.30 Uhr: Der Verein Kunstkultur lädt am Sonntag zu einer Ausstellung mit neuen Werken des Königsfelder Bildhauers Zeljko Rusic ein. Zeljko Rusics Skulpturen entstehen aus seinen ganz persönlichen Auseinandersetzungen mit elementaren Fragen des Menschseins.

Kirchenkonzert des Zitherclubs Furtwangen

Bild: Zitherclub Furtwangen

Furtwangen, Pfarrkirche St. Nikolaus, So, 27.10., 17 Uhr: Der Zitherclub Furtwangen gibt dieses Jahr ein Kirchenkonzert in der St. Nikolaus Kirche in Schönenbach am morgigen Sonntag. Zu Gast ist dieses Jahr das Akkordeonduo „C H I M““ Claudia Hartmann und Inge Müller.

Handwerkliche Vorführung zum Ausstellungsende

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Museum „Gasthaus Arche“, So, 27.10., 14 Uhr: Ursula Wucherer aus Wurmlingen führt interessierten Besuchern in der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr die Kunst der Trachtenstickerei mit Silber- und Goldfäden im Museum Gasthaus Arche bei freiem Eintritt vor und beantwortet Fragen.

Prunkstube und Dunkelhaft

Bild: Veranstalter

Villingen, Altes Rathaus, So, 27.10., 15 Uhr: Zur öffentlichen Führung durch das Alte Rathaus laden die Städtischen Museen am Sonntag ein. In ihrer Führung geht die Museums- und Stadtführerin Ortrud Jörg-Fuchs auf Spurensuche nach den stummen Zeugen der Zeit.