von Anna Schröder

Die AOK bietet in ihrem Gesundheitszentrum in Villingen-Schwenningen verschiedene Kurse für ihre Versichterten an. Im Rahmen der Ernährungswerkstatt gehört dazu auch ein vegetarischer Kochkurs. An je zwei Abenden erlernen die Teilnehmer Grundlagen ausgewogener Ernährung und kochen verschiedene vegetarische Gerichte.

Sechs Frauen und drei Männer kochen gemeinsam

Kochen ist ihre Leidenschaft, das merkt man Cornelia Maier an. Die gelernte Diätassistentin gibt seit rund 12 Jahren Koch- und Ernährungskurse für die AOK, an denen Mitglieder kostenfrei teilnehmen können. Maier, die sich selbst seit längerem Vegetarierin ist, gibt an diesem Abend einen Veggie-Kochkurs. Sechs Frauen und drei Männer sind dafür ins Gesundheitszentrum der AOK in Villingen-Schwenningen gekommen. Die meisten von ihnen sind aus Interesse an der vegetarischen Küche dabei; manche wollen ihren Fleischkonsum einschränken.

Dazu gehört auch Martin Schulz. „Da kam mir der Kurs genau recht“, erzählt der Büroangestellte, während er Zwiebeln für einen gemischten Kichererbsensalat schneidet. Den Anstoß weniger Fleisch zu essen, gab ihm seine Schwester, die ein halbes Jahr in Thailand verbracht hat und sich seit dem vegetarisch ernährt. Schulz versucht, nun mehr frisch zu kochen, auch um sich etwas zur Arbeit mitnehmen zu können. Dort hatte er zuvor fast täglich Fleisch in der Betriebskantine gegessen.

Martin Schulz bereitet einen gemischten Kichererbsensalat vor. Den Anstoß weniger Fleisch zu essen, gab ihm seine Schwester, die ein halbes Jahr in Thailand verbracht hat und sich seit dem vegetarisch ernährt. | Bild: Anna Schröder

Täglich Fleisch essen – das würde auch Hildegund Haas Mann gerne. „Das gibt’s aber nicht“, stellt die frisch gebackene Rentnerin fest. Sie legt wert auf gesunde und ausgewogene Ernährung und hat daher auch einen großen Gemüsegarten, hält Kühe, Schweine und Hühner. Ihre neu gewonnene Freizeit genießt sie „in vollen Zügen und kann jetzt auch mal an einem Kochkurs teilnehmen“. Auch für ihre Kochpartnerin Sylvia Erchinger ist es der erste Veggie-Kurs. Ihr geht es darum „neue Impulse, neue Rezepte zu bekommen und zu sehen, welche Möglichkeiten es noch gibt“. Die beiden Frauen sind ein gutes Team – auch wenn sie sich erst seit diesem Abend kennen. Während Hildegund Haas bereits die Hirse vorbereitet und quellen lässt, schneidet Sylvia Erchinger die restlichen frischen Zutaten für den Gemüse-Hirse-Auflauf.

Acht Gerichte werden ausprobiert

Insgesamt kochen die Teilnehmer, mit Unterstützung von Kursleiterin Cornelia Maier, acht verschiedene Gerichte an diesem Abend. Neben dem Einsatz regionaler und saisonaler Zutaten ist es Maier auch wichtig, viele verschiedene und abwechslungsreiche Rezepte anzubieten: „Man hat sich doch nach Jahren oft festgekocht und kauft immer dieselben Gemüsesorten ein“.

"Alles frisch, ohne Chemie und es schmeckt!“

Nach dem Kochen setzen sich alle gemeinsam an einen Tisch und essen zusammen. Die Teilnehmer wirken rundum zufrieden und die Speisen werden hoch gelobt. „Es ist alles frisch gemacht, ohne Chemie und es schmeckt“, resümiert Cornelia Maier, die sich nun noch Zeit nimmt, um offengebliebene Fragen zu beantworten und Rezeptwünsche für den zweiten Kochtermin entgegennimmt. Dazu gehört an diesem Abend beispielsweise Hummus – ein orientalisches Kichererbsenpüree. Bei diesem ersten Termin hat sich keiner der Teilnehmer getraut Vorratsdosen für die Übriggebliebenen Speisen mitzubringen. Das wird beim zweiten Kochen sicherlich anders aussehen.