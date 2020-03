von Florentin Stemmer

VS-Schwenningen – Döner, Kebap, Dürüm, Fleisch- und Drehspieß: Wer kennt sie nicht, die leckeren türkischen Fleischspeisen im Teigmantel, die in vielen Varianten in zahlreichen Schnellrestaurants der Stadt zusammen mit Gemüse serviert werden. Bei den Soßen, die natürlich dazugehören, hat jeder Imbissstand seine eigene Spezialität. Vor allem Fleischliebhaber schätzen die schnelle, üppige Mahlzeit, die in VS schon etwa 30 Jahre lang im Angebot ist. Viel verändert hat sich an der Zubereitung seither nicht. Doch jetzt kommt Bewegung in den Dönermarkt. Themen, wie bewusste Ernährung und die vegane Lebensweise, liegen im Trend. Seit diesem Jahr gibt es ein veganes Buffet in der Stadt (wir berichteten) und jetzt auch einen Döner, ohne Fleisch.

Video: Florentin Stemmer

Vier Variationen: Neben dem üblichen Angebot steht bei Bulis Imbiss in der Schwenninger Neckarstraße seit knapp einem Monat auch ein veganer Dönerspieß zur Auswahl. Dieser soll nicht nur Veganern schmecken, sondern auch mehr Vielfalt für alle Kunden bieten, davon ist Inhaber Christian Ekincioglu überzeugt. Und das kommt an: Täglich kommen Kunden aus der Doppelstadt und umliegenden Gemeinden, um das reichhaltige, fleischlose Angebot zu testen: Döner, Dürüm, eine vegane Pizza und Pide. All diese Gerichte gibt es nämlich in Kombination mit der neuen Fleischalternative. Mona Ekincioglu meint, sie wäre auch bereit noch mehr anzubieten, wenn der Platz es hergeben würde. Die Nachfrage dazu sei jedenfalls da.

Video: Florentin Stemmer

Zutaten: Der alternativen Dönerspieß besteht aus verschiedenen Gemüsesorten wie zum Beispiel Aubergine, Brokkoli, Erbsen, Spinat und Karotten. Bis dato bestand ein veganer Döner nur aus einem Fladenbrot mit Salaten darin. Das war Inhaber Christian Ekincioglu auf Dauer zu langweilig. Er findet das neue Angebot gut und unterstützt die Idee von seinem Vater. Seine Mutter Mona habe die passende Dönersoße dazu kreiert. Das Geheimrezept möchte sie natürlich nicht verraten. Sie sagt: „Ich lasse jeden immer gerne probieren.“ Die Resonanz sei bislang nur positiv, viele Gäste seien begeistert.

Hier schneidet Mona Ekincioglu frische Scheiben vom veganen Dönerspieß ab. | Bild: Florentin Stemmer

Veganes Buffet: Sie verweist Gäste, die ein veganes Gericht bestellen, gerne auch auf das vegane Mitbring-Buffet. Dieses findet einmal im Monat statt. Beim nächsten Treffen im April will sie sogar selbst teilnehmen. Selina Glückler, Organisatorin des Mitbring-Buffets, freut sich über die das neue Angebot. Bulis habe den Anfang gemacht. Ihr Ziel sei es, weitere Gastronomen der Stadt zu unterstützen, ihre Menükarten zu erweitern.

Was Kunden sagen: Emrah Usta findet nicht nur den Döner super. Ihm gefällt auch, dass der Laden eine Art Anlaufstelle ist, an welcher man mit dem Thema Veganismus in Kontakt kommen kann. „Ich persönlich feiere es, dass es jetzt eine vegane Alternative gibt und ich bin jetzt schon das dritte Mal hier“, sagt er. Auch Thomas Baumann hat die Pizza schon probiert und schreibt auf seiner Facebook-Seite „Fitamin B – die vegane Connection: „Echt lecker!“ Die Nachricht vom veganen Döner hat sich über die Facebook Gruppe „Schwarzwald-Baar Vegan“ schnell in den sozialen Medien verbreitet. Antonio Scavo isst zum ersten Mal einen veganen Döner. Dass es so etwas gibt, wusste er bislang gar nicht. Überrascht hat ihn der vegane Käse, der sogar richtig schmilzt. Das hat ihn besonders überrascht. „Ich wusste gar nicht, dass so etwas möglich ist“, so Scavo.

Video: Florentin Stemmer

Marktlücke: In großen Städten wie Berlin, Freiburg oder München ist es für Veganer viel einfacher, essen zu gehen. Dort hat sich ein breites veganes Angebot bereits etabliert. Vor allem Berlin gilt als Hauptstadt des Veganismus. Mit dem neuen Angebot hat Bulis Imbiss jetzt begonnen, diese Marktlücke auch hier im ländlichen Raum zu schließen.