von Timo Kammerer

Villingen-Schwenningen – Moderne Wortkunst gewinnt in Villingen-Schwenningen immer mehr an Interesse. Im Theater am Turm in Villingen präsentierten jetzt sieben Poeten ihre selbstgeschriebenen Texte auf der Bühne. Die Veranstalter des Poetry-Slams „Dichterwettstreit Deluxe“ freuen sich wiederholt über die große Nachfrage und die hohen Besucherzahlen.

„Viele unterschiedliche Themen finden hier eine Bühne. Das ist wie eine Welle an Gefühlen, die hoch und runter geht“: Elias Raatz, Veranstalter und Moderator des „Dichterwettstreits Deluxe“ | Bild: Timo Kammerer

Bereits zum sechsten Mal erlebte das Publikum die Vielfalt der modernen Poesie im Theater am Turm. Bekannte Wortkünstler aus Baden-Württemberg treten mit ihren Texten auf: Emotionale, humorvolle oder politische Themen treffen den Nerv der Zeit und sollen die Besucher begeistern. Denn diese entscheiden schlussendlich, wer Gewinner des Abends wird. Nach einer Punktevergabe in der ersten Runde folgt im Finale die Auswertung anhand der Lautstärke des Applauses. Eröffnet wurde der Dichterwettbewerb von Vikita Gorbunov, der mit seinen Gastauftritten den Abend musikalisch und mit seinen poetischen Texten begleitete. Der Organisator Elias Raatz moderierte die literarische Veranstaltung.

Dachse gibt's gar nicht?!

Die Künstler auf der Bühne: Malte Kuppers, der die Existenz der Dachse anzweifelt, erzählte humorvoll von unumgänglichen Konfrontationen mit schwierigen Menschen im Alltag. Das nicht immer alles gut oder perfekt sein muss, brachte Marina Sigl mit ihrem Text auf die Bühne. Für Richard König ist das Treffen einer Entscheidung keine einfache Angelegenheit, denn in vielen Köpfen streiten sich zwei Männchen, die nicht einer Meinung sind. Artem Zolotarov sieht den einzigen Unterschied zwischen dem Menschen und dem Affen im Zufall, die die kulturelle Prägung eines Menschen bestimmt. Ein „unschönes“ Gesicht durch mangelnde Freude an den kleinen Dingen gehört für viele Leute zum Alltag, stellt Stefan Unser fest. In ihrem Text berichtet Anna Teufel von den ersten Liebeserfahrungen mit dem selben Geschlecht und die damit verbundene Aufregung. Von dem Gespräch mit seiner Oma über Familienplanung berichtet der aus dem Erzgebirge stammende Hank M. Flemming. Das Publikum bestimmte die drei Gewinner des Abends mit großem Beifall. Den dritten Platz belegte Artem Zolotarov, den zweiten Platz Hank M. Flemming und zum Gewinner wurde Richard König applaudiert.

Das Publikum geht voll mit

Für manchen Besucher war der Poetry-Slam eine ganz neue Erfahrung. „Mir haben besonders die persönlichen Texte sehr gut gefallen", sagte Sarah Löhe, die an diesem Abend zum ersten Mal eine solche Veranstaltung besuchte. Auch für Sybille Strauß-Synesiou war ein Dichterwettstreit eine neue, interessante Erfahrung. „Auf der Bühne und im Publikum sind nicht nur junge Menschen zu sehen. Ob Mann oder Frau, die Texte stehen hier im Vordergrund“, findet sie. Auch für den Veranstalter Elias Raats ist jeder Dichterwettstreit ein neues Erlebnis. Für ihn ist die moderne Dichtkunst seine Leidenschaft, die er durch Poetry-Slam-Veranstaltungen mit den Besuchern teilen möchte. „Die Leute kommen und sollen Spaß haben“, sagt Raatz, den vor allem die Abwechslung der Auftritte begeistert: „Viele unterschiedliche Themen finden hier eine Bühne. Das ist wie eine Welle an Gefühlen, die hoch und runter geht.“