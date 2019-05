„Jazz“, hatte Friedhelm Schulz, vom Förderverein MPS-Studio, am Mittwochmittag gesagt, „ist Offenheit, grenzenlose Freiheit und Toleranz“. „Also alles, was man sich auch beim Menschen wünscht.“ Und in diesem speziellen Fall wohl auch ein wenig bei den Mitgliedern des Verwaltungs- und Kulturausschusses.

Denen oblag es nämlich am Mittwochabend darüber abzustimmen, ob die Doppelstadt künftig ein neues Jazz-Festival bekommt. 10 000 Euro Ausfallbürgschaft hatten sich die ehrenamtlichen Organisatoren dafür erbeten. Und am Ende auch bekommen. Vier Monate haben sie nun Zeit, die letzten Vorbereitungen zu treffen. Mitte September soll das drei- bis viertägige Jazzin The Black Forest-Festival dann stattfinden.

„Alles was über 400 Besucher am Abend geht, ist gut.“ Friedhelm Schulz vom Förderverein MPS-Studio und Initiator des Festivals | Bild: Hans-Juergen Goetz

Die Idee: Jazzin The Black Forest hieß es auch im vergangenen Jahr schon, als der Förderverein MPS-Studio anlässlich des 50-jährigen Bestehens der legendären Villinger Jazz-Studios eine kleine Konzertreihe auf die Beine stellte. Der positive Zuspruch und die „auch überregionale Resonanz der Veranstaltung“, haben Schulz und sein Team dann dazu veranlasst, eine Neuauflage zu planen, die künftig jedes Jahr stattfinden soll.

Das Programm wird freilich ein anderes sein. „Wir wollen natürlich Abwechslung bieten.“ In einem Brief hatten sie sich dann Anfang des Jahres an Andreas Dobmeier, den Leiter des Kulturamtes gewandt. Der war von der Idee angetan. Das Kulturamt ist nun neben dem Jazzclub Kooperationspartner des Festivals. Rund 500 Besucher waren es im vergangenen Jahr. Dieses Jahr wollen sie mehr. „Es wäre natürlich schön, wenn da dann 600 Leute ins Theater kommen. Aber alles was über 400 am Abend geht, ist gut“, sagt Schulz.

Die Organisation: Gestemmt werden soll das Festival ausschließlich mit ehrenamtlichen Helfern – zwischen 15 und 20 Leute, schätzt Schulz, werde man für das drei- bis viertägige Event benötigen. Stattfinden sollen die Konzerte und Veranstaltungen an drei Orten: Im Theater am Ring, im Jazzclub und im MPS-Studio.

Gestemmt werden soll das Festival ausschließlich mit ehrenamtlichen Helfern – zwischen 15 und 20 Leute, schätzt Schulz, werde man für das drei- bis viertägige Event benötigen. Stattfinden sollen die Konzerte und Veranstaltungen an drei Orten: Im Theater am Ring, im Jazzclub und im MPS-Studio.



Demgegenüber stünden Ausgaben – beispielsweise für die Gema, Werbung, Technik, Catering und Künstlergage – in Höhe von 39 440 Euro. Macht ein Defizit von gut 13 000 Euro. „Im schlimmsten Fall“, wie Schulz betont. Denn die „Kalkulation ist aus unserer Sicht eine worst-case-Kalkulation. Unserer Erfahrung nach aus der letzjährigen Veranstaltung müsste ein mögliches Defizit durchaus niedriger ausfallen“, so Schulz. Wenn sich das Festival etabliert hat – also für fünf Jahre erfolgreich bestehen konnte – bestünden zudem gute Aussichten darauf, einen Zuschuss vom Land zu erhalten.

Eine erste Kostenplanung hatten Friedhelm Schulz und sein Vorstandskollege Georg Seiler der Stadt bereist vorgelegt. Dort rechnen Sie bei 779 Besuchern (das entspricht einer Auslastung von 60 Prozent) mit Einnahmen von rund 25 700 Euro.

Demgegenüber stünden Ausgaben – beispielsweise für die Gema, Werbung, Technik, Catering und Künstlergage – in Höhe von 39 440 Euro. Macht ein Defizit von gut 13 000 Euro. „Im schlimmsten Fall", wie Schulz betont. Denn die „Kalkulation ist aus unserer Sicht eine worst-case-Kalkulation. Unserer Erfahrung nach aus der letzjährigen Veranstaltung müsste ein mögliches Defizit durchaus niedriger ausfallen", so Schulz. Wenn sich das Festival etabliert hat – also für fünf Jahre erfolgreich bestehen konnte – bestünden zudem gute Aussichten darauf, einen Zuschuss vom Land zu erhalten.

Im Verwaltungs- und Kulturausschuss waren sich die Mitglieder einig: Das Festival ist eine „gute Sache". „Was der Jazz hier in der Stadt uns bedeutet hat wissen wir alle", sagt Ulrike Heggen von den Freien Wählern. „Ein solches Festival hat auch eine gewisse Strahlkraft für die Region." Und Frank Banse von der SPD ergänzte: „Wir haben lange bedauert, dass VS-Swingt nicht mehr stattfindet und über einen Ersatz nachgedacht. Jetzt regelt es sich so."

So geht es jetzt weiter: Eigentlich haben sie nur auf das endgültige „Ja" gewartet. Die Künstler sind bereits angefragt. Vorgespräche geführt, immer unter Vorbehalt, versteht sich. „Das ist dann alles schnell eingetütet", sagt Schulz. Rund 40 Akteure aus dem Jazz-Bereich werden Mitte September in Villingen erwartet. Für Schulz und sein Team gibt es noch viel zu tun.