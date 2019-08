Vorhaltungen von einem frisch ernannten Stadtführer an OB Jürgen Roth. Rudolf Reim, ehemaliger Hoerco-Geschäftsführer, kritisiert, OB Roth habe seine Ernennungsurkunde zum Stadtführer nicht unterschreiben wollen. Die Signatur Roths habe gefehlt, auf 19 anderen Urkunden prange, so Reim, Roths Schriftzug, alle 20 Urkunden wurden in einer Feierstunde mit Beate Behrens von der VS-Marketing- und Tourismus GmbH (MTVS) an die neuen Stadtführer übergeben. Auch an Rudolf Reim, der seine Urkunde ohne Zeichnung aus dem VS-Bürgermeisteramt überreicht bekommen habe.

Reim schildert schriftlich gegenüber der SÜDKURIER-Redaktion, er habe sich dann selbst aufgemacht, um die Unterschrift im Rathaus einzuholen. Seine Urkunde trage nun eine Signatur und zwar die von Bürgermeister Detlev Bührer. Das Büro von OB Roth habe mitgeteilt, so Reim, „dass dieser meine Urkunde nicht unterschreibt. Freundlicherweise hat sich Bürgermeister Bührer dazu bereit erklärt“, so Reim weiter.

Rudolf Reim, Wahlkampfhelfer von OB-Kandidat Jörg Röber, legt eine Rathaus-Panne offen. | Bild: Rudolf Reim

Reim selbst bringt den Vorgang in Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Wahlhelfer von OB-Kandidat Röber. Er wirkte als Pressesprecher und als Organisator Röbers. Reim wörtlich: „Der Wahlkampf ist aber schon lange vorbei.“ Die OB-Wahl von Ende Oktober brachte Roth im zweiten Wahlgang ein klares Ergebnis, im Wahlgang eins hatte er knapp die absolute Mehrheit verfehlt. Röber, ehemals Büroleiter von Alt-OB Rupert Kubon, wirkt heute als Digitalisierungschef im Rathaus. Stimmen Reims Schilderungen? Der SÜDKURIER hat nachgefragt: Oberbürgermeister Jürgen Roth sagt, „meine Prüfung zur Eignung von Herrn Reim war noch nicht abgeschlossen, deshalb habe ich die Urkunde auch nicht unterschrieben.“ Dann habe Bürgermeister Bührer aber die Urkunde unterschrieben, schildert Roth jetzt den Ablauf.

„Ich wollte damit aber nun kein großes Fass aufmachen“, sagt Roth weiter zum SÜDKURIER. Er macht klar, dass dies stattdessen Rudolf Reim getan habe. Auch Roth ist der Meinung, dass der OB-Wahlkampf Geschichte sein müsse. Weshalb Beate Behrens von der MTVS eine Urkunde ohne Unterschrift herausgab, bedarf noch einer weiteren Klärung.