Villingen-Schwenningen (sk) Es war ein kulturelles Bürgerfest. Glänzend disponiert der Dirigent mit einem durchdachten Programm, ein Klangkörper in seiner besten Form und am Ende ein rundum zufriedenes Publikum – das von Achim Fiedler geleitete Konzert des Sinfonieorchesters Villingen-Schwenningen im Franziskaner am Tag der Deutschen Einheit hatte Niveau.

Achim Fiedler (mit Mikrofon) ermuntert das Publikum, ein republikanisches Lied der 1848er zu singen. Bild: Gunter Faigle

Wie schon im vergangenen Jahr, orientierte sich Fiedler anlässlich des 3. Oktober an einer Reihe bedeutsamer historischer Daten mit deutschem Bezug. Präsentiert hat er dazu unter dem Motto „Schwarz – Roth – Gold“ Kompositionen des 19. Jahrhunderts. Zur Einstimmung auf das Konzert animierte Fiedler ganz unkompliziert das Publikum dazu, das wortgleich betitelte Lied von Robert Schumann zusammen mit zehn seiner Blechbläser zu singen. Ein vergnüglicher Auftakt.

Die Melodie zu „Schwarz – Roth – Gold“ intonieren zehn der Blechbläser des Sinfonieorchesters VS. Bild: Gunter Faigle

Runder Klang

Das Konzert selbst eröffnet das Sinfonieorchester VS mit einer Rarität: dem Klaviermarsch in Es-Dur von Clara Schumann in der Instrumentierung des Brahms-Freundes Julius Otto Grimm. Fiedler führt energisch, elastisch, präzise und aussagestark, die über fünfzig Instrumentalisten entfalten einen wohltuend runden Klang und lassen in zügigem Tempo die Musik ausgesprochen kultiviert dahinfließen.

Bei der sich anschließenden, nur noch selten wahrgenommenen Ouvertüre zur Oper „Die Loreley“ von Max Bruch beweisen die Sinfoniker darüber hinaus, dass sie im kraftvollen Spiel ohne scharfe Kanten auskommen und sich auf erstaunlich feine Schattierungen in der Dynamik verstehen. Dass sie schließlich auch in einer nicht einfachen Partitur und bei strammem Tempo zu einer rhythmisch untadeligen Gestaltung fähig sind, ist in der Ouvertüre zum „Märchen von der schönen Melusine“ von Felix Mendelssohn Bartholdy zu hören.

Für das Konzert hat Fiedler als Solistin eine Sängerin eingeladen, Julia Sophie Wagner. Die Sopranistin verfügt in der Mittellage über eine angenehm gedeckte, in der Höhe über eine freie klare Stimme. Solch ein Kontrast ist ungewöhnlich. Bei drei Liedern von Clara und Robert Schumann und drei Stücken aus „Des Knaben Wunderhorn“ von Gustav Mahler kommen ihre gesanglichen Qualitäten zur Geltung. Dazu zählen insbesondere ihr Feingefühl für eine dezente Dramatik, die Ausgeglichenheit ihres Atems und die selbstgewisse Ruhe in der Phrasierung. Schade lediglich, dass zuweilen die dynamische Balance mit dem Orchester nicht ganz stimmt.

Zum Schluss ist eine der großen romantischen Kompositionen in Reinkultur zu hören: die 3. Sinfonie in Es-Dur von Robert Schumann, die sogenannte „Rheinische“. Achim Fiedler und sein Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen bieten eine hellwache, vorbildlich strukturierte, kompakte und ein konzentriertes Zuhören anreizende Interpretation. Für das Feiertagskonzert ernten sie begeisterten Beifall.