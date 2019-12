Puppenspieler Dieter Sirringhaus ist vielen Menschen in und um Villingen-Schwenningen ein Begriff. Es gibt kaum eine Veranstaltung und kaum ein Fest in der Region, wo er nicht schon mit seinen Figuren Kasper, Seppel und Hund Bello die Kinderherzen höher hat schlagen lassen. Seine Zaubertricks faszinieren die Kleinen immer und überall. Kurz gesagt: Sirringhaus kommt viel herum.

Am vergangenen Samstag war er im Rahmen seiner Dezember-Tour in Radlofzell bei einem großen Einkaufszentrum zu Gast, um Kinder zu unterhalten, während die Eltern ihre Einkaufstaschen füllen. Direkt nebenan saß Sarah Lombardi an einem Tisch. Sie ist bekannt unter anderem als Jurymitglied der Fernsehsendung „Supertalent“ und als Teilnehmerin bei „Let`s Dance“ und „Deutschland sucht den Superstar“. Auch Lombardi wurde vom Einkaufszentrum für eine Autogrammstunde gebucht, um mit ihrem Promifaktor möglichst viele Kunden in den Einkaufstempel zu locken.

Die beiden Kundenmagnete scheinen sich auch gegenseitig anzuziehen. Die Chemie stimmte und so posierten die beiden gut gelaunt vor der Fotokamera. „Sarah ist sehr nett und hat keine Starallüren. Es hat Spaß gemacht“, bilanziert Sirringhaus das Aufeinandertreffen.