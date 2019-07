Der Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen macht nun dieselbe unangenehme Erfahrung wie weitere Stadtoberhäupter im Südwesten vor ihm: Obwohl gewählt muss er sich derzeit und voraussichtliche auch noch einige Monate als Amtsverweser begnügen. Das heißt vor allem: Roth hat in den Gemeinderatsgremien derzeit keine Stimme. Zu verdanken hat er dies der OB-Dauerkandidatin Fridi Miller, die beim Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg in Mannheim einen Antrag auf Zulassung der Berufung einlegte, wie der Sprecher des Verwaltungsgerichts Freiburg, Klaus Döll, bestätigte. Hier war Miller wie berichtet vor Kurzem mit ihrer Wahlanfechtungsklage gegen die OB-Wahl in Villingen-Schwenningen gescheitert: Ihr wurde eine krankhafte Störung der Geistesfähigkeit bescheinigt.

Gibt nicht nach: Dauerkandidatin Fridi Miller. | Bild: Fröhlich, Jens

Das hält sie nicht davon ab, gegen das Urteil vorzugehen. Das tat sie in einem ersten Schritt beim Verwaltungsgericht. Die Unterlagen seien bereits auf dem Weg zum VGH, erklärte Döll auf Anfrage. Dort will der Senat, unabhängig vom konkreten Fall, „so zügig wie möglich entscheiden“, erklärte VGH-Sprecher Matthias Hettich: „Wir wissen, was daran hängt.“ Nicht ausschließen will Hettich, dass es bereits nach den Sommerferien zu einer Entscheidung darüber kommt, ob die Berufung zugelassen wird. Einen Monat nach Zustellung des Urteils hat Miller Zeit, über einen Anwalt Rechtsmittel einzulegen. Das hat sie jetzt getan. Zwei Monate dauert die Frist, um dies zu begründen. Dann wird dem Prozessbeteiligten, dem Land Baden-Württemberg vertreten durch das Regierungspräsidium Freiburg, in der Regel die Möglichkeit eingeräumt, darauf zu erwidern.

Das alles dauert seine Zeit. In zwei vergleichbaren Verfahren in Böblingen und Freiburg hat der VGH in diesem Jahr die Wahleinsprüche zurückgewiesen. In Böblingen wurden sogar zwei Wahlfehler festgestellt, die sich allerdings nicht auf das Wahlergebnis ausgewirkt hätten. Miller will zudem nicht als prozess- und geschäftsunfähig eingestuft werden und hat dies in einem Schreiben an die Redaktion mit dem Attest einer Medizinerin begründet.

OB Jürgen Roth bleibt noch einige Monate Amtsverweser. | Bild: Hahne, Jochen

In Böblingen und Freiburg lagen zwischen den Urteilen der Verwaltungsgerichte und der VGH-Entscheidung rund 3,5 Monate. Insgesamt war der Freiburger OB damit neun Monate Amtsverweser. Als der Beschluss endgültig war, schrieb er auf dem sozialen Netzwerk Instagram: „Die Zeit des Verwesens ist vorbei.“