Villingen-Schwenningen – Halbzeit in der Bewerbungsphase für die VS-OB-Wahl am 7. Oktober. Bis zum 10. September werden im Rathaus noch Bewerbungen angenommen. Sieben Kandidaten haben sich erklärt, manch eine Bewerbung ist noch gar nicht komplett. Wir ziehen ein Zwischenfazit, wie sich die Bewerber ins Spiel bringen.Die Schlagzahl ist bei vier Kandidaten hoch. Gaetano Cristilli, Jörg Röber, Jürgen Roth und Marina Kloiner-Jung sind mit unterschiedlicher Intensität seit Wochen im Wahlkampf. Die VS-Dörfer werden bereist, Gespräche geführt, sogar Pflegeheime bleiben nicht außen vor. Es ist die Zeit des Eher-nicht-Neinsagens, des zugeneigten Zuhörens, der Problemlösungs-Versprechen. Wahlkampf eben. Drei aus dieser Vierer-Gruppe haben kommunale Verwaltungserfahrung: Roth als Bürgermeister, Röber als Referatsleiter und Kloiber-Jung als Chefin von 150 Mitarbeitern im städtischen Bauhof.

Die VS-OB-Wahl

Am 7. Oktober wählt das Oberzentrum den Nachfolger von Rupert Kubon als Rathaus-Chef. Der Behördenleiter kanidiert nach 16 Jahren im Amt nicht mehr für eine dritte Amtsperiode. Bislang haben sieben Personen ihren Willen zur Kandidatur bekundet. Komplett sind bislang drei Bewerbungen, nämlich die von Marina Kloiber-Jung, Gaetano Cristilli und Jürgen Roth. Dies sagte ein Verwaltungssprecher am Freitag auf SÜDKURIER-Anfrage. Sollte am 7. Oktober keiner der Bewerber eine absolute Mehrheit (50 Prozent und mehr) erreichen, kommt es am 21. Oktober zur Nachwahl. Dann gewinnt derjenige mit den meisten Stimmen.(tri)