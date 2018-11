Herr Oberbürgermeister, noch zwei Monate, dann ist die Ära Kubon im VS-Rathaus vorbei. Was macht das mit Ihnen als Menschen?

Als Mensch stelle ich fest, dass ich im Moment noch genauso viel zu tun habe wie zuvor. Auslaufen lassen kann ich es nicht. Ich freue mich sehr auf das kommende Jahr.

Wehmut?

Nein. Für mich ist das rundum rund.

Was haben Sie in den kommenden Wochen auf dem Schreibtisch?

Da ist der Haushalt, der beschlossen werden muss, der 17. unter meiner Federführung. Als ich anfing, lag mir ein Haushaltsplan als Entwurf vor, der eine erhebliche Deckungslücke enthielt, so dass es erst einige Monate später zur Verabschiedung kam.

Auf den neuen OB mit dem Haushalt warten?

Dann würde die Stadt über Monate nicht vorankommen, alles würde ins Stocken geraten, das Allermeiste steht ohnehin fest. Das ist auch für den Nachfolger sinnvoll, wenn er einen Haushalt hat, mit dem er arbeiten kann.

Weshalb bekommt die Stadt keine einvernehmliche Lösung mit der Bürgerwehr hin, wenn die Gruppe ihre Waffen präsentieren möchte?

Es geht hier meines Erachtens nicht um eine einvernehmliche Lösung, sondern darum, dass die Stadt Gesetze zu befolgen hat. Und das Waffenrecht untersagt grundsätzlich das Tragen von Waffen in der Öffentlichkeit, Ausnahmen sind Brauchtumsveranstaltungen. Die Bekanntgabe eines Wahlergebnisses einer OB-Wahl ist jedoch keine Brauchtumsveranstaltung. Deshalb sehe ich hier rechtlich keinen Spielraum.

Auch Sie haben immer bekundet, dass Ihnen die Vereinsförderung wichtig ist. Nun klappt es offenbar nicht mit dem Kanzleigassenhaus für die Katzenmusik. Nach drei Jahren des Redens über das Projekt fällt nun plötzlich auf, dass die Immobilie für den Verein nicht zuhaben sein wird. Weshalb haben Sie das nicht besser hinbekommen, Sie selbst stehen bei dem zweitgrößten Villinger Verein ja immer noch im Wort?

Von Anfang an habe ich der Katzenmusik deutlich gesagt, dass eine Lösung frühestens nach einem Auszug der Verwaltung aus dem Gebäude an der Kanzleigasse möglich ist. Auch Zwischenlösungen haben sich nach Überprüfung aus baurechtlichen Gründen leider nicht ergeben. Dieser Auszug lässt sich derzeit noch nicht zeitlich festlegen. Hinzu kommt, dass sich zwischenzeitlich die Notwendigkeit her-ausgestellt hat, den Bebauungsplan zu ändern. Darüber habe ich ebenso wie über die Notwendigkeit einer Ausschreibung des Gebäudes den Vorsitzenden der Katzenmusik bereits vor Monaten mündlich informiert. Nunmehr hatte mich der Vorsitzende noch einmal um eine schriftliche Stellungnahme gebeten – und ich habe darin genau die Probleme dargestellt, die aus heutiger Sicht die Übernahme des Gebäudes durch die Katzenmusik auch zu einem späteren Zeitpunkt verhindern. Ich bedauere dies sehr, sehe aber auch keine Möglichkeit, etwas anderes zu sagen.

Der Verkauf an die Katzen sei nicht möglich, wird nun von Ihnen argumentiert. Zuletzt wurde aber über eine Erbpachtregelung gesprochen, diese wiederum könnte man so verklausulieren, dass nur ein Verein und kein privater Investor an das Gebäude kommt. Was sagen Sie dazu?

Auch eine solche Lösung würde eine Bebauungsplanänderung notwendig machen und damit die Mitwirkungsmöglichkeiten der Anlieger in gleicher Weise eröffnen wie bei einem Verkauf.

Der Verein hat ein riesiges Problem mit seinen Utensilien in der Wagenhalle. Unterlagen, Häser – alles wird nass. Was kann denn die Stadt hier anbieten – oder will sie diesem Verein gar nichts anbieten?

Wir haben auch in der Vergangenheit gemeinsam mit den Vereinen nach Lösungen bei solchen Problemen gesucht. Manchmal konnten wir erfolgreich Lösungen anbieten, manchmal aber auch nicht. Aber die Verwaltung wird auch hier durchaus mit dem Verein nach Lösungswegen suchen. Leider ist es in der derzeitigen Situation auf dem Immobilienmarkt sehr schwierig, geeignete Objekte ausfindig zu machen.

Sie haben eben die Sondersitzung des Gemeinderates zur Zusammenfassung der Stadtverwaltung auf dem Villinger Kasernengelände gestoppt. Wäre es nicht klüger gewesen, das Vorhaben noch festzuklopfen?

Zunächst einmal haben wir bereits 2016 genau dieses Projekt festgeklopft. Wir haben ein entsprechendes Sanierungsgebiet ausgewiesen und damit den Weg für Zuschüsse in wenigstens zweistelliger Millionenhöhe eröffnet. Der Hintergrund für die damalige Entscheidung war eine Einsicht in die Wirtschaftlichkeit und Notwendigkeit des Gesamtprojektes. Dies ist nach wie vor gegeben, allerdings ist das Weiterführen des Vorhabens letztlich eine Frage des politischen Willens. Ich werde in der letzten ordentlichen Gemeinderatssitzung den Gemeinderat umfassend über den derzeitigen Sachstand des Projektes informieren. Politische Beschlüsse stehen dann aber nicht auf der Tagesordnung.

Sehen Sie das Wahlergebnis in Schwenningen als Zeichen auch dafür, dass dort die Vision der überwiegenden Verwaltungszusammenführung auf dem Villinger Kasernengelände Mangin nicht akzeptiert wird?

Ich nehme wahr, dass die Bündelung von großen Teilen der Verwaltung auf dem Mangin-Gelände ein Thema während des Wahlkampfes gerade in Schwenningen war. Ich bin aber überzeugt, dass diese Bündelung keinerlei Nachteile für den Stadtbezirk Schwenningen mit sich bringen wird. Die Servicequalität für die Bevölkerung wird verbessert werden; nach wie vor bleibt Schwenningen ein großer Verwaltungsstandort, und letztlich kommt die Effizienzrendite allen Bürgern in der Stadt zu Gute. Die Bürger erwarten von einer modernen Verwaltung, dass sie leicht erreichbar ist, effizient arbeitet und ein gutes Online-Angebot vorhält. Das wissen wir, was sollte man also grundlegend Neues herausfinden? Ich gehe davon aus, dass eine erneute Bürgerbefragung zu keinen anderen Ergebnissen kommen würde.

Der Gemeinderat hat sich diesen Oktober gegen eine Sozialquote beim Wohnungsbau für private Investoren entschieden. Welche Folgen sehen Sie hier nahen?

Ich habe mich eindeutig für eine Sozialquote sowohl bei öffentlich getragenem als auch bei privatem Wohnungsbau ausgesprochen. Beim privaten Wohnungsbau ist der Gemeinderat dem nicht gefolgt. Ich halte dies für falsch und hätte auch keine Blockade des privaten Wohnungsbaus gesehen, wenn man eine solche Quote beschlossen hätte. So allerdings halte ich es doch für möglich, dass die Mieten in Villingen-Schwenningen deutlicher ansteigen, als uns das lieb sein kann. Freiburger oder Stuttgarter Verhältnisse werden wir hier sicherlich nicht erleben, aber man muss die Gefahr erst gar nicht heraufbeschwören.

Haben Sie eigentlich einen Austausch mit Ihrem Nachfolger, oder ist es nach wie vor ein vermintes Gelände zwischen Ihnen beiden?

Wir haben dazu demnächst ein gemeinsames Gespräch, in dem die wichtigsten Aspekte besprochen werden. Ansonsten wird Herr Roth dann planmäßig sein Amt Anfang des Jahres antreten können.

Was hinterlassen Sie dem neuen OB?

Ein geordnetes Haus!

Wie motivieren Sie das Rathaus-Team, das vor einem Einschnitt durch den Wechsel auf der Führungsstelle steht?

Ein Wechsel in der Leitung einer Stadt ist immer mit Ängsten und Hoffnungen verbunden. Ich ermutige die Mitarbeiter, auch mit dem neuen Oberbürgermeister das Gespräch zu suchen und sich auf die Zusammenarbeit offen einzulassen.

Wie würden Sie den gesellschaftlichen Zustand von Villingen-Schwenningen heute beschreiben?

Ich glaube, dass Villingen-Schwenningen ein Stück weit erwachsener geworden ist in den letzten Jahren. Es wird nun darauf ankommen, genau diese Haltung auch zu leben und nach außen zu zeigen.

Was wünschen Sie sich eigentlich persönlich für das kommende Jahr? Was genau steht da an?

Viel steht an. Im Januar beginne ich mit Integrationskursen an unserer Volkshochschule. Ich bin angefragt für verschiedene Vereinsprojekte und Vorträge und musste auch schon bereits erste Termine absagen. Dann steht ja die Ausbildung zum Diakon an, das dauert leider noch vier Jahre.

Bleibt es eigentlich dabei? Sie wohnen weiterhin mit Ihrer Familie in Villingen?

Natürlich.

Warum eigentlich, Sie reisen doch so gerne, keine Lust auf ein paar Jahre Kanada oder Perugia?

Sicher, aber es ist ja auch immer wieder schön, nach Hause zu kommen, und Reisen habe ich im kommenden Jahr schon einige vor. Unter anderem eine Rundreise in Spanien, möglicherweise geht es auch wieder einmal nach Kanada. Spontane Kurztrips nicht ausgeschlossen.

Als Sie erstmals gewählt waren vor nun fast 16 Jahren, da galten andere finanzielle Rahmenbedingungen als heute. Das Geld war knapp 2002. Wie viel leichter ist es heute für ihren Nachfolger, im Rathaus mit vollen Kassen zu starten?

Es ist schwerer, denn die Erwartungen sind größer.

Was würden Sie aus den 16 Jahren Ihrer Amtszeit gerne noch einmal erleben?

Die Landesgartenschau, das war ein wunderschönes Jahr. Dazu kamen natürlich viele Begegnungen mit Menschen, die sich eingeprägt haben. Und zahlreiche Eröffnungen, Spatenstiche und Grundsteinlegungen wie etwa das Klinikum, die Neckarhalle, der Neubau von IMS Gear in Villingen, Sanierungen von Hoptbühl- und Deutenberg-Gymnasium, Kindergarteneröffnungen wie bei Sankt Konrad und viele mehr.

Und was lieber nicht mehr?

Unangenehme Begegnungen mit unangenehmen Menschen, die nicht ehrlich unterwegs sind.

Was hat das Amt mit Ihnen gemacht? Wie sehen Sie das selbst?

Ich bin dünnhäutiger geworden im Laufe der Jahre. Ansonsten hoffe ich, dass ich zumindest die Bodenhaftung im Laufe der Jahre nicht verloren habe.

Haben Sie Ihren Entschluss, nicht mehr ein drittes Mal zu kandidieren, auch einmal ganz leise bereut?

Nein, natürlich gibt es immer wieder Momente, in denen man dies oder jenes gerne weitermachen oder zu Ende bringen würde. Aber man ist nie mit fertig, egal zu welchem Zeitpunkt man etwas beendet. Das ist das Wesen des Wahlamtes und das ist gut so.

Was wünschen Sie sich, was man in 50 Jahren einmal über Sie sagen möge? Was genau hielten Sie da für angemessen und gerecht?

Ich würde mich freuen, noch in guter Erinnerung geblieben zu sein.

Ihr größter Sieg in 16 Jahren?

Meine erste Wahl als OB.

Die größte Niederlage?

Der Bürgerentscheid gegen die Zentralisierung der Verwaltung zwischen Villingen und Schwenningen.

Wie war das für Sie, als leitende Mitarbeiter kandidierten und erklärten, wie viele Dinge angeblich besser funktionieren könnten?

Naja: Ich verbuche da Einiges mal unter dem Thema Wahlkampf.

Wieso wollen Sie eigentlich am liebsten gar nichts zum Wahlergebnis sagen?

Als ich vor 16 Jahren als Oberbürgermeister kandidiert habe, habe ich keinerlei Aussagen zu meinem Vorgänger gemacht. Ich werde auch keinerlei Aussagen zu den OB-Kandidaten oder meinem Nachfolger machen. Ich denke, das gehört sich so.

Sind Sie enttäuscht vom Wahlergebnis, besonders in Schwenningen?

Ich habe im Laufe meiner Tätigkeit immer wieder erlebt, wie schnell Stimmungen sich verändern, und deshalb nehme ich das als Momentaufnahme zur Kenntnis, wohl wissend, dass sich auch diese Stimmung wieder verändern wird.

Sie brechen ja stets eine Lanze für die Aufnahme von Flüchtlingen. Was sagen Sie zur jüngsten Entgleisung ausländischer Gäste in Freiburg und München, in beiden Fällen sollen von Geflüchteten schwere Sexualdelikte begangen worden sein – konkret: Gruppenvergewaltigungen einer Frau?

Diese Vorgänge sind natürlich völlig indiskutabel und gehören mit allen rechtlichen Mitteln verfolgt. Aber dieser Aspekt ist unabhängig vom Umgang mit Flüchtlingen grundsätzlich zu betrachten. auch wenn ich durchaus für individuelle Ängste Verständnis habe, ist es deshalb notwendig, immer klar auf die Fakten zu verweisen und konsequent zu handeln. In Villingen-Schwenningen wird es darauf ankommen, dass wir unsere bewährten Integrationsbestrebungen weiterführen, vor allen Dingen muss der Spracherwerb intensiv weiter vorangetrieben werden, und dann müssen wir die jungen Männer so schnell wie möglich in Lohn und Brot bringen.

Zur Person Rupert Kubon (SPD) amtierte 16 Jahre als VS-Oberbürgermeister. In seine Amtszeit fallen Meilensteine wie der Neubau des Klinikums, einhergehend mit der Neuordnung des kommunalen Krankenhauswesens im Kreis, die Ausrichtung der Landesgartenschau 2010 und große und schwierige Schulsanierungen wie beim Hoptbühl-Gymnasium. Die Kinder- und Jugendarbeit der Stadt wurde entscheidend neu strukturiert und erheblich ausgeweitet. Außerdem startete er Initiativen zur Weiterentwicklung der großen Zusammenarbeit der Kirchen aus unterschiedlichen Bistümern und Landeskirchen in der Stadt. (tri)

