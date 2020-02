von Roland Dürrhammer

Bei allen Punkten der Tagesordnung einig waren sich die 13 anwesenden Mitglieder des 15-köpfigen Jugendgemeinderates in der Februarsitzung. Die Vorsitzende Michelle Teuscher präsentierte die neue Email-Adresse „jgr@villingen-schwenningen.de“, um die Erreichbarkeit des Jugendgemeinderates für Jugendliche zu erhöhen. „Viele Jugendliche kennen uns nicht persönlich oder trauen sich nicht, uns auszusprechen“, so Teuscher. Jetzt bestehe die Möglichkeit, bei Wünschen, Anregungen und Sorgen den Jugendgemeinderat zu kontaktieren. Zwei Briefkästen in den Jugendhäusern in Villingen und Schwenningen werden hierzu zusätzlich eingerichtet.

Die Eisdisco, also Eislaufen und Tanzen bei Discomusik, die seit Jahren wegen der hohen Gema-Gebühren nicht mehr stattfinde, soll dieses Jahr mit zwei Veranstaltungen in die Helios-Arena zurückfinden. Über den aktuellen Stand der Planungen informierte hierzu Hannes Deuring. „Wir konnten mit dem Betreiber der Expressguthalle einen Unterstützer für das Projekt gewinnen, der uns mit Tipps und bei der Vermittlung von DJs weiterhelfen kann“, so Deuring.

Die Gema-Gebühren wären mit einem Eintrittspreis von sechs Euro abgedeckt. „Die Kosten für die DJs mit rund 200 bis 300 Euro pro Veranstaltung könnten wir aus dem Budget des Jugendgemeinderates beitragen“, schlug Deuring vor. Das Gremium beschloss, für beiden Veranstaltungen 750 Euro bereitzustellen. Christoph Wagner regte an, Sponsoren für die Veranstaltungen zu suchen. Die Termine wurden noch nicht festgelegt. Wagner fand Eislaufen im Sommer auch spannend, weil die Eisbahn ganzjährig zur Verfügung steht.

Einen konkreten Termin gibt es für einen Jugendtanzabend. Dieser soll am 21. März im Jugendhaus Spektrum in Schwenningen stattfinden. Bei den Veranstaltungen möchte man mit Flyern über Aids und HIV informieren, eine Spendenkasse soll die Aids-Hilfe unterstützen.

Mit einem offiziellen Antrag wendet sich der Jugendgemeinderat an OB Jürgen Roth. Darin beantragt das Gremium die Planung und den Bau von Grillplätzen am Hubenloch und am Warenberg in Villingen sowie auf dem Landesgartenschaugelände in Schwenningen. Plätze für Jugendliche, um sich außerhalb der bestehenden Vereinsstrukturen zu treffen, fehlen, so die Meinung des Jugendgemeinderates. Hierzu seien die gewählten Standorte ideal und mit angemessenem Abstand zu den Anwohnern.