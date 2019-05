Villingen-Schwenningen vor 12 Stunden

VS-Europawahl: CDU und SPD markant im Minus, Grüne zweistellig im Plus

Die Wähler im Oberzentrum bescheren CDU und SPD drastische Verluste bei den Europawahlen. Freuen dürfen sich die Grünen. Sie liegen in VS zweistellig im Plus. Wahlbeteiligung in VS bei Europa: 52,6 Prozent.