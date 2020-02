Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

VS-Eltern stehen weiter auf Kriegsfuß mit der Kita-Gebührenerhöhung

Der Gesamtelternbeirat hält an seiner Kritik an der neuen Finanzierung der Kinderbetreuung fest. Eine weitere Demo ist im Vorfeld eines Podiums mit OB Roth am 31. März geplant.