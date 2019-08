In diesem Jahr habe ich mich entschieden, zum ersten Mal alleine in den Urlaub zu fliegen. Eine Premiere, denn in der Regel fahre ich mit meinen Liebsten oder Freunden in den Urlaub. Nur, was erwartet mich als Alleinreisender überhaupt? Flüge, Hotels und ein Apartment sind schnell gebucht – es geht eine Woche nach Sizilien.

Schon im Flieger nach Italien bemerke ich, dass die meisten Passagiere in meinem Flugzeug gemeinsam unterwegs sind. Dass ich in der ersten Reihe, der Beinfreiheit zuliebe, alleine bleibe, verstärkt das Gefühl. Das soll die gute Stimmung jedoch nicht trüben. Einen Vorteil bemerke ich nach der Landung in Catania: ich bin solo viel schneller als zu zweit. Niemand muss auf Toilette, keiner hat Hunger.

In Windeseile bin ich in der Altstadt von Catania, wo ich mir ein Apartment gemietet habe. Mein Vermieter Gianluigi wundert sich zwar, dass ich alleine eine große Wohnung miete. Aber Espresso, Cannoli und Arancini locken mich bei 40 Grad im Schatten ohnehin sofort nach draußen.

In der Stadt vermisse ich Begleitung eigentlich nicht. Ich kann als Geschichtsfan alte Gemäuer so lange erkunden, wie ich möchte. Niemand drängt zur Eile oder zum Shoppen. Nur abends im Restaurant wäre Begleitung schön. Alleine die hervorragende italienische Küche genießen – das macht auf Dauer keinen Spaß. Und so mache ich mich auf, raus aus der Stadt, hinauf auf den Ätna, Europas höchsten Vulkan.

Die Bergtour auf den grollenden Vulkan ist spannend, die Tage am Strand von Taormina hinterher jedoch nicht. Irgendwann ist meine Ferienlektüre, Martin Suters exzellenter Roman Small World, erschöpft. Und wer wie ich nicht braun wird, sondern Sonnenbrand bekommt, der ist froh, wenn der Taxifahrer am Flughafen einen guten Heimflug wünscht. Schön war‘s trotzdem.