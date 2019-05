Update

Der seit gestern Abend vermisste 78-jährige Jürgen Wagner ist gefunden worden. Er wurde am heutigen Sonntagmorgen gegen 10.15 Uhr in Deißlingen-Lauffen von einem vorbeifahrenden Autofahrer gesehen. Eine Überprüfung durch die Polizei Rottweil brachte dann die Gewissheit. Her Wager ist wohlauf und wurde inzwischen zurück nach Schwenningen zu seiner Familie gebracht.

Wir berichteten zuvor:

Bürger ahnten es schon, als Samstag gegen Abend der Polizeihubschrauber über Schwenningen kreiste. „Da muss etwas passiert sein“, heißt es sorgenvoll von vielen Seiten. „Ja -wir suchen einen 78-Jährigen. Der Mann ist seit Samstag, kurz vor 13 Uhr, vermisst gemeldet worden“, so ein Polizist zum SÜDKURIER. Ein Einsatz des Polizeihubschraubers am Samstag blieb ohne Erfolg. Die Wärmebildkamera am Fluggerät zeigte über Flur und Wald keine zielführenden Hinweise an.

Der Mann, der über auffallend volles, weisses Haar verfügt, kann überall hingeraten sein – beispielsweise auch in einen Ringzug. Damit kann er sich – theoretisch – überall hilflos im Kreisgebiet aufhalten. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass er in Schwenningen in der Nähe seines Wohngebiets Hammerstatt Schutz gesucht hat. Hier gibt es viele Firmenareale und leer stehende Großgebäude.

Die Retter haben am Sonntag Hoffnung, dem Mann helfen zu können. Vor allem die relativ warme Nacht trägt dazu bei.

Update, 9.16 Uhr: Die Polizei hat nun folgende Ergänzungen bekannt gegeben:

„Der 78-jährige Jürgen Wager aus der Lichtensteinstraße wird seit Samstagabend vermisst. Er hat seine Wohnung verlassen und ist zu Fuß in unbekannte Richtung weggelaufen und bislang nicht zurückgekehrt.

Herr Wager ist bekleidet mit einer dunkelblauen Jeans, einem kariertem Hemd, beiger Jacke und braunen Schuhen. Er ist etwa 175 cm groß und hat graue schüttere Haare. Der Vermisste leidet unter Demenz. Aufgrund der Gesamtumstände ist zu vermuten, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die bisherigen Suchmaßnahmen, in die neben einem Polizeihubschrauber auch Suchhunde und Rettungskräfte eingebunden waren, führten bislang nicht zum Erfolg. Die Suche wird heute Morgen fortgesetzt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche. Wer den Vermissten gesehen hat, wird gebeten sich umgehend beim Polizeirevier in Schwenningen unter Tel. 07720 85000 oder über Notruf 110 zu melden.“