Farbe bekennen muss der Gemeinderat Villingen-Schwenningen am Mittwoch, 11. März, welche städtischen Ämter künftig auf dem früheren Kasernengelände Mangin angesiedelt werden. Schafft es Oberbürgermeister Jürgen Roth, mit einer abgespeckten Variante, möglicherweise durch einige Abstriche leicht verändert, eine Mehrheit zu erhalten? So werden CDU und Freie Wähler einen gemeinsamen Antrag einbringen, der Roths Überlegungen unterstützt. Da Roth auch aus Stimmen anderer Fraktionen wie aus der SPD hoffen kann, verbessern sich die Chancen für ihn.

So plädieren CDU und Freie Wähler dafür, der von der Verwaltung vorgelegten Konzeption für die frühere Kasernenfläche Mangin/Oberer Brühl zuzustimmen. Diese umfasst die Bereiche Wohnen, Freiflächen, Verwaltung mit Archiv und Gemeinbedarfsflächen. Das heißt, dass auf einen Neubau für das Archiv verzichtet würde. Das soll in einem Mannschaftsgebäude unterkommen. Die Freien Wähler möchten ein drittes Gebäude zwischen den Mannschaftsgebäuden nutzen, bestätigte der Freie Wähler-Fraktionssprecher Andreas Flöß auf Anfrage. Seiner Fraktion sei es wichtig, dass möglichst viele Ämter auf das frühere Kasernenareal umziehen. So könnte möglicherweise der Verwaltungsstandort in der Justinus-Kerner-Straße überflüssig werden.

Aus Sicht der CDU und Freien Wähler soll die Stadtverwaltung nun die Verkaufsverhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten über den Grundstückspreis zügig zum Abschluss bringen. Der Bereich Wohnen sei mit dem Bündnis faires Wohnen weiter zu planen. Die Kostenschätzung müsse um 20 Prozent erhöht werden, um der Steigerung der Baukosten Rechnung zu tragen. Der Bebauungsplan solle überarbeitet und möglichst bis zur Sommerpause offen gelegt werden. Dabei sei auch optional eine Fläche ein weiteres Verwaltungsgebäude auszuweisen.

Bündnisgrüne wollen neues Archiv

Auch die Bündnisgrünen stellen einen Änderungsantrag, der in eine andere Richtung geht. Sie fordern, dass die Stadt unter anderem die Mannschaftsgebäude erwirbt und sie für Verwaltungszwecke umbaut. Dort sollen moderne Büroeinheiten entstehen. Zudem soll das Archiv mit optimierten Anforderungen entlang der Kirnacher Straße für 7,3 Millionen Euro neu gebaut werden. Die Grünen streben eine Mehrheit an, dass die Stadt so bald als möglich alle Mietverträge, die für die Unterbringung zu Verwaltungszwecken geschlossen wurden, beendet. Außerdem soll die Stadt die Verwaltungsgebäude in städtischem Besitz, sobald sie nicht mehr benötigt werden, verkaufen. Die Verwaltung soll dem Gemeinderat ein neues Konzept zur Unterbringung der Verwaltungseinheiten vorlegen, das geforderten Rahmenbedingungen Rechnung trägt und einen starken Verwaltungsstandort auch in Schwenningen einbegreift.