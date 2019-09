von Redaktion

Für das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ können die Unterschriften im Rathaus Villingen abgegeben werden, das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt hervor.

In Baden-Württemberg wird das Volksbegehren Artenschutz „Rettet die Bienen“ über das „Gesetz zur Änderung des Naturschutzgesetzes und des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes“ durchgeführt.

Wer das Volksbegehren unterstützen möchte, kann dies im Rahmen der freien oder amtlichen Sammlung tun.

Bei der freien Sammlung, die am Dienstag, 24. September beginnt, besteht die Möglichkeit, sich innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten, also bis Montag, den 23. März, in von den Vertrauensleuten des Volksbegehrens oder deren Beauftragten ausgegebene Eintragungsblätter einzutragen.

Bei der amtlichen Sammlung werden bei den Gemeindeverwaltungen während der allgemeinen Öffnungszeiten Eintragungslisten aufgelegt. Die Liste für die VS wird in der Zeit vom 18. Oktober bis 17. Januar im Rathaus Villingen, Zimmer 2.1, Münsterplatz 7/8, zu folgenden Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag: 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr und 14 Uhr bis 16 Uhr sowie Freitag: 8.30 bis 12 Uhr bereitgehalten.