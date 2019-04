von Rüdiger Fein und Anja Greiner

Am Montagmorgen hat Stefan Ettwein, von der gleichnamigen Schreinerei, noch die letzten Überbleibsel der Revolte beseitigt. Er hat ein paar Bänke aufgeräumt und eine große Holzplatte, auf der ein ebenso großes Graffiti-Kunstwerk prangt, bei sich in der Halle zwischengelagert. Das Graffiti soll dann demnächst im Autohaus gegenüber ausgestellt werden, bevor es seinen endgültigen Platz an der Wand beim Hoerco findet. Und so als Beweis für die erste gelungene Eckweg-Revolte dienen kann.

Hip Hop mit der Meisterschafts-Crew "Safires" begeisterte die Besucher an der Tanzschule Seidel, das Wetter spielte mit und so geriet die Eckweg Revolte zu einem tollen und gerne besuchten Fest.

Die Eckweg-Revolte, unter diesem Motto haben am Samstag mehrere im Gewerbegebiet Vorderer Eckweg ansässige Unternehmen, zum ersten Mal ein Straßenfest veranstaltet. "Kaufen erleben – aber kreativ", lautete das Motto und dementsprechend breit gefächert war das Angebot. Neben einer Street-Food-Meile gab es Bastelaktionen, ein Theaterstück, Live-Graffiti-Kunst und Informationen zu den Betrieben.

Auch der Graffiti Künstler Mesut Artmeier, der am Cafe Marie der Caritas einen Workshop abhielt, hatte sein Publikum. Die älteren Damen hatten sich eigens vom St. Lioba zum Eckweg fahren lassen um auch einmal Kunst zu gestalten.

Hier ist er in seinem Element – der Graffiti Künstler WON ABC besprüht eine riesige Leinwand und am Ende des Tages ist ein Themenbild entstanden.

"Wir waren zufrieden", sagt Stefan Ettwein am Montag. Ein bisschen geschafft ist er auch. "Der Aufwand war groß für uns." In der Halle hatten sie eine Bastelaktion gestartet, dafür mussten die Mitarbeiter den gesamten Freitag alles ausräumen und gemütlich einrichten.

Am Ende hat es sich gelohnt. "Es waren immer Leute da, manchmal gab es auch eine Schlage am Basteltisch", sagt Ettwein. Den Unternehmern ging es bei dem Fest nicht in erster Linie um den wirtschaftlichen Aspekt. "Es war keine Verkaufs- oder Umsatzveranstaltung", sagt Ettwein. "Wir wollten einfach nur gemeinsam und mit unseren Mitarbeitern was auf die Beine stellen."

Und sie wollen es wieder tun. Eventuell nicht gerade dann, wenn auch in Villingen ein verkaufsoffener Sonntag ansteht und vielleicht ein wenig später im Jahr. Aber, sagt Ettwein, "die Lust ist auf jeden Fall da, das nochmal zu machen."