Wegen dringenden Arbeiten am Wasserleitungsnetz muss am Mittwoch, 16. Oktober, in der Zeit von 14 Uhr bis ca. 17 Uhr die Wasserversorgung in Teilbereichen der Gemeinde Unterkirnach unterbrochen werden.

Folgende Bereiche sind betroffen: Ackerloch, Alpenblick, Am Wald, Eichhaldeweg, Fohrenweg, Kirnacher Höhe, Löwengründleweg, Panoramaweg, Sommerbergweg und Schuhmacherhäusleweg. Die Gemeinde bittet um Verständnis für die kurzfristige Ankündigung.