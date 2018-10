Obgleich die Sindelfinger Dauerkandidatin Fridi Miller zuletzt bei der Oberbürgermeisterwahl in Villingen-Schwenningen nur 0,2 Prozent oder 59 Stimmen erhielt, ficht sie jetzt auch den zweiten Wahlgang an. Sie versucht, das System lahmzulegen oder zumindest Sand ins Getriebe zu streuen. Das kann möglicherweise zur Folge haben, dass der gewählte CDU-Kandidat, der Tuninger Bürgermeister Jürgen Roth, seinen Posten nur als Amtsverweser antreten kann, wie das derzeit in Freiburg der Fall ist.

Miller drohte während des Wahlkampfes dem FDP-Bundestagsabgeordneten Marcel Klinge, ihn als homosexuell zu outen. Viele Villingen-Schwenninger verstehen nicht, warum sie überhaupt auf der Kandidatenliste landen konnte. Carsten Dehner, Sprecher im Innenministerium nimmt dazu Stellung.

Fridi Miller gilt als schuldunfähig. Ein Gutachter in einem Prozess in Böblingen attestierte ihr eine „gravierende psychische Gesundheitsstörung im schizophrenen Bereich.“ Deswegen konnte sie nicht verurteilt werden. Aber warum ist sie dann wählbar?

Der freie Zugang zum Amt des Bürgermeisters habe in Baden-Württemberg eine lange Tradition und sei ein hohes demokratisches Gut, dem keine unverhältnismäßigen Hürden entgegengestellt werden sollten, betont Dehner auf Anfrage. Die Gemeindeordnung verzichte deshalb auch darauf, Anforderungen an die Eignung der Bewerber vorzugeben. Die Wählbarkeit knüpfe dabei an bestimmte, objektiv feststellbare Voraussetzungen an, die auch für das aktive und passive Wahlrecht bei Parlamentswahlen und Gemeinderatswahlen gelten. So sind zum Beispiel Personen, für die ein Betreuer zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten bestellt ist, nicht wählbar. Bei Miller sei nach aktueller Kenntnis bisher keine Betreuung durch ein Betreuungsgericht angeordnet worden.

Wenn sie gewählt worden wäre, hätte sie das Amt überhaupt antreten können?

Die Schuldunfähigkeit der Kandidatin in einem Strafverfahren stellt keinen Anknüpfungspunkt für die Frage der Wählbarkeit dar. Denn die Schuldunfähigkeit beziehe sich immer nur auf eine konkrete Tat. Die in dem speziellen Verfahren gemachte Feststellung könne deshalb keine Rechtswirkung für eine Verwaltungsentscheidung, wie die Zulassung zur Bürgermeisterwahl, haben, zumal wenn diese mit der betreffenden Straftat in keinem Zusammenhang steht. Auch einem Amtsantritt steht dies nicht grundsätzlich entgegen, betont der Sprecher des Inneministeriums.

Muss denn die baden-württembergische Gemeindeordnung geändert werden, um solche Kandidaten auszuschließen?

Eine über die genannten Grundsätze hinausgehende Vorprüfung, ob die Kandidatinnen und Kandidaten fachlich, gesundheitlich und charakterlich für das Amt des Bürgermeisters geeignet sind, sei nach geltender Rechtslage nicht möglich und wäre mit den Grundsätzen einer demokratischen Wahl auch nur schwer vereinbar. Daher seien gesetzliche Änderungen nicht vorgesehen.

Viele führen die Wahlmüdigkeit auch auf solche Kandidaten zurück. Muss das eine Demokratie aushalten?

"Sie muss und sie kann es aushalten", erklärt Dehner. Und die Wähler in Villingen-Schwenninen hätten an der Wahlurne entsprechend reagiert. Es liege in der Hand der Wählerinnen und Wähler der Gemeinde, wen sie für die Ausübung des Amtes für geeignet halten. Dies kann als Aufruf und Verpflichtung angesehen werden, von seinem Wahlrecht Gebrauch zu machen, um sicherzustellen, dass aus Wählersicht ungeeigneten Kandidatinnen oder Kandidaten kein derart verantwortungsvolles Amt zukommt, erläutert der Sprecher des Stuttgarter Innenministeriums. Dies entspreche dem Wesen der Demokratie.

Wie geht es nun weiter?

Das Regierungspräsidium werde nun in den nächsten Tagen über die Wahlanfechtung entscheiden, berichtet Markus Adler, der Sprecher des Regierungspräsidiums Freiburg. Das werde recht schnell gehen. Allerdings kann Miller dagegen vor dem Verwaltungsgericht vorgehen, dann dürfte es wie im Fall des Freiburger Oberbürgermeisters Martin Horn länger dauern – möglicherweise um die fünf Monate. Im Fall des Falles würde Jürgen Roth dann als Amtsverweser antreten, solange hätte er kein Stimmrecht.

