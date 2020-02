So wenig Schnee, wie in diesem Jahr, gab es in VS-Villingen selten, gefühlt sogar noch nie. Immerhin ist heute der 4. Februar. Bis hierher hat es diesen Winter erst ein- oder zweimal kräftiger geschneit. Warme Temperaturen haben den Schnee immer zügig wieder schmelzen lassen.

Wenn es in Villingen schneit, dann richtig. So sah es am Dienstag kurz vor 12 Uhr am Bickentor aus. | Bild: Fröhlich, Jens

Umso überraschender war es da, als am Dienstag, gegen 11.30 Uhr, nach langem Regenwetter ein starker Schneeschauer die Stadt binnen weniger Minuten in eine schöne Winterlandschaft verwandelte. Alles war weiß, auch die beiden SÜDKURIER-Redakteure Matthias Jundt und Jens Fröhlich, die nach einem Termin gerade in der Stadt unterwegs waren.

Damit man den Schnee nicht wieder vergisst und als Erinnerung, wie schön Winter sein kann, haben die beiden das seltene Ereignis mit einem kleinen Video dokumentiert. Viel Spaß damit.

Video: Matthias Jundt / Jens Fröhlich

Machen Sie mit!

Erinnern Sie sich noch an schneereichere Zeiten? Immer wieder hören wir in Gesprächen davon. Das interessiert uns. wir suchen daher Ihre Erinnerungsfotos mit viel Schnee und von eisigen Wintertagen. Schicken Sie uns Ihre alten Fotos oder Videos, die zeigen, wie viel Schnee vor zehn, 20 oder 60 Jahren in Villingen gefallen ist. Bitte beschreien Sie die Fotos mit ein paar Sätzen, wo und wann die Aufnahme entstand und wer darauf gegebenfalls zu sehen ist. Einsendungen nehmen wirg gerne per email an villingen.online@suedkurier.de entgegen. Wir sind gespannt! Kommen einige Bilder zusammen, zeigen wir Ihre Foto-Erinnerungen im SÜDKURIER.