von Gerhard Hauser und Wolfgang Fürderer

Mit den seit Sommer vergangenen Jahres gesperrten Trampelpfaden im Villinger Landschaftsschutzgebiet entlang des Warenbachs können sich viele Spaziergänger nicht arrangieren." Die Leute werden mit der Begründung, dass Lebensgefahr besteht, verkohlt", meint Manfred Gäbler aus der Villinger Lindenstraße.

Er kann das Betretungsverbot nicht nachvollziehen und hat beobachtet, dass das entsprechende Schild schon zweimal, wohl aus Verärgerung über das Verbot, abgerissen wurde. Viele halten sich auch nicht an das Verbot, andere hätten ihm gesagt, sie laufen jetzt erst recht auf dem Weg und akzeptieren das Verbot nicht. Auch Spaziergänger mit Hunden seien dort immer wieder zu sehen.

Seit Juli 2018 hatte die Stadtverwaltung das Betretungsverbot für die Trampelpfade im Bereich des Warenbachtals verhängt. Die Maßnahme sei notwendig geworden, weil durch Sturm und Schneebruch Äste oder Bäume auf die Pfade zu fallen oder stürzen drohten. Verkehrssicher könnten die Wege nicht gemacht werden, weil sie sich in einem Landschaftsschutzgebiet befinden. Daher sind die Lebensgefahr-Schilder aufgestellt worden. Ohnehin sind die Pfade keine offiziellen Wege, sie dürfen eigentlich gar nicht genutzt werden.

Kürzlich kam es zu Schnittarbeiten, die Nutzer der Pfade, wie zunächst vermutet, waren es nicht. | Bild: Trippl, Norbert

Daher hat das Betretungsverbot laut Verwaltungssprecherin Oxana Brunner seine Berechtigung. Es werde auch nicht noch einmal überdacht, sondern bleibe bestehen. Sie bestätigte, dass das Verbotsschild schon mindestens einmal abgesägt wurde. Spezielle Kontrollen nur für diesen Bereich seien aber nicht vorgesehen. Befinden sich aber Mitarbeiter des städtischen Vollzugsdiensts, im Volksmund Stadtsheriffs genannt, vor Ort oder werden sie von den Bürgern gerufen, dann "werfen sie auch einen Blick auf das Gebiet".

Kürzlich Schnittarbeiten

Nur in begrenztem Rahmen kann die Stadtverwaltung in diesem Bereich überhaupt tätig werden. Zuletzt fanden an zwei Stellen Schnittmaßnahmen statt. Zum einen handele es sich um eine Verkehrssicherungsmaßnahme für die anliegenden Kleingärten und Gebäude, die durch einen externen Baumkontrolleur festgelegt wurden, erklärte Brunner. Bei einer Biotoppflegemaßnahme wurden außerdem wenige Weiden auf den Stock gesetzt, um den Bestand zu verjüngen. Anfangs bestand unter Anwohnern der Verdacht, dass verärgerte Nutzer selbst zur Säge gegriffen hatten.

Harte Haltung

Das Betretungsverbot sorgt, seitdem es verhängt wurde, für Aufregung. Es wurde bereits im Gemeinderat angesprochen – und eine andere Lösung angeregt. Doch die Stadtverwaltung blieb unnachgiebig. Da auf den gesperrten Pfaden Lebensgefahr bestehe, sei kein Ermessensspielraum möglich. Die Stadt stehe in der Verkehrssicherungspflicht und damit in der Haftung.

Eine klare Kennzeichnung sei angesichts des Gefährdungspotenzials erforderlich. Ein Gebotsschild mit Verhaltensregeln oder ein Hinweis "Betreten auf eigene Gefahr" sei deutlich zu wenig. Hinzu kommt: Im Unterschied zum normalen Stadtwald seien im Landschaftsschutzgebiet keine baulichen und sonstigen verkehrssichernden Maßnahmen erlaubt. Es dürfe beispielsweise kein Baum aus Sicherheitsgründen abgesägt werden, wenn er umzustürzen droht.