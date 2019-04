von Lea Spormann

Die Jugendbeteiligungswerkstatt ist am Donnerstag in die nächste Runde gegangen. Zum fünften Mal trafen sich gestern insgesamt 50 Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren aus Villingen-Schwenningen, um neue Ideen einzubringen und diese vorzustellen. Darunter waren Schüler der Bickebergschule, der Deutenbergschule, der Carl-Orff-Schule und des Gymnasium am Romäusring.

Bereits um 9 Uhr begannen die Jugendlichen im Münsterzentrum Villingen mit ihren Ideensammlungen, die sie bis 16 Uhr alle fertig ausarbeitet und vorgetragen haben mussten. Damit alle pünktlich sind, gab es diesmal sogar einige Busse, die die Schüler von ihren Schulen ins Münsterzentrum fuhren. Der Einstieg erfolgte dieses Jahr zunächst mit viel Positivem, um nicht mit einer negativen Stimmung in die Projekte zu starten, sagte Nadine Schuhmacher, die die Jugendbeteiligungswerkstatt im Auftrag der Stadt organisiert. Auch für eine Stärkung wurde natürlich in der Mittagspause gesorgt, um dem Gehirn wieder neue Energie zu geben.

Nach einer langen Vorbereitungszeit wurden nachmittags dann insgesamt sechs Projekte vorgestellt. Dazu zählten die Projekte Kulturnacht, Sport, Umwelt, Freizeit und Entertainment und das Jugendhaus. Die Schüler konnten sich dann selbst entscheiden, in welcher Gruppe sie mitarbeiten wollen. Dabei fiel auf, dass die meisten sich für den Bereich Sport sehr interessierten. "20 Schüler sind alle in der Sport-Gruppe", erzählt Nadine Schumacher.

In der Sportgruppe war es den Schülern wichtig, durch mehr Sportplätze Gemeinschaft zu fördern. Ihre Ideen waren beispielsweise ein Fußballplatz oder eine Tischtennisplatte, die man auf dem Klosterhof ermöglichen könnte.

"Jeder einzelnen Gruppe wurde eine Person aus der Stadtverwaltung zugewiesen, die auch zu ihrem Projekt passt und den Schülern helfen kann", erzählt Nadine Schuhmacher. Im letzten Jahr gab es insgesamt nur vier Projekte, von denen eins dann in die Tat umgesetzt wurde. Dieses Jahr sind es mehr Projekte aber leider weniger Teilnehmer als in den Vorjahren. Auch Nadine Schuhmacher kann sich das nicht erklären: "Leider versehe ich nicht, wieso wieder weniger als 2018 gekommen sind, aber wir haben uns vorgenommen, noch mal zu überlegen, was man machen kann, um die Beteiligung zu steigern". Viele Absagen kamen leider auch wegen ungünstiger Terminüberschneidungen, wie beispielsweise dem Mathe Abitur.

Im Großen und Ganzen war die Jugendbeteiligungswerkstatt aber doch für jeden Einzelnen ein großer Erfolg. Das bestätigt auch Thomas Elgner, Theaterpädagoge, der den Schülern ein großes Lob zuspricht: "Ihr macht durch eure Beteiligung hier einen Unterschied, weil ihr sagt, was ich braucht und eure Bedürfnisse ausformuliert". Außerdem spricht er den Schülern Mut zu, weiter an den Projekten mit zu arbeiten, damit sie langsam aber sicher Realität werden können.