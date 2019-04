von hjg

Wuchtig auf dem Münsterplatz: Schwer zu spielen ist es, das Alphorn, aber an der Vhs in Villingen kann man es erlernen. Und wie das dann klingt, das haben die Teilnehmer des Alphorn-Kurses am Wochenende auf dem Münsterplatz eindrücklich gezeigt.

Video: Hans-Jürgen Götz

Geleitet wird der Vhs-Alphorn-Kurs von Ana Stankovic.

Ana Stankovic | Bild: Hans-Juergen Goetz

Ana Stankovic ist Alphorn-Profimusikerin und auf vielen Konzerten regelmäßig im In- und Ausland damit auf der Bühne. Sie ist studierte Waldhorn-Bläserin; aber das Alphorn ist ihre Passion. Ihr Wissen gibt sie regelmäßig in einem Kurs an der VHS an Interessierte weiter.

Alphorn Konzert vor dem Rathaus auf dem Münsterplatz, Ana Stankovic beim exakten Ausrichten der Instrumente, das ist entscheiden für einen guten Klang. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Und zum Abschluss des Kurses geben sie dann auch ein kleines Open-Air-Alphorn-Konzert, so wie am Wochenende vor dem Villinger Rathaus.

Sieben der elf Kursteilnehmer spielten auf und tauchten den Münsterplatz in eine ganz neue und ungewohnte Klangkulisse, sehr zum Entzücken der Passanten.