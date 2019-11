von sk

Am späten Montagabend, gegen 23.15 Uhr, hat ein Unbekannter vermutlich aus „Jux und Tollerei„, wie die Polizei berichtet, Pfefferspray in einer Toilette einer Gaststätte am Villinger Kaiserring versprüht. Anschließend verließ der Unbekannte die Gaststätte. Der Wirt der Shisha Lounge konnte den Täter als einen ungepflegten, etwa 175 Zentimeter großen und etwa 25 Jahre jungen Mann mit Vollbart beschreiben. Der Mann trug eine rote Winterjacke mit einem weißen Streifen und hatte die Kapuze der Jacke ins Gesicht gezogen. Hinweise zu dem derzeit noch unbekannten Mann nimmt die Polizei Villingen unter 07721/6010 entgegen.