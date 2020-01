Am Sonntag, um 18 Uhr, veröffentlichte die Schulleitung des Schulverbundes am Deutenberg eine aktuelle Meldung auf der Internetseite der Schule, die es in sich hat. Dort heißt es, dass am Montag der Unterricht für alle Schüler ausfällt.

Grund für den Ausfall sind Verwüstungen und Verschmutzungen im und vor dem Schulgebäude. Wie die Schulleitung weiter mitteilt, muss das Gebäude am Montag professionell gereinigt werden.

Screenshot von der Internetseite der Schule am Montag, 9 Uhr. Dort teilt die Schulleitung mit, dass der Unterricht am Montag, 27. Januar, komplett ausfällt. Grund sind Verwüstungen vor und im Schulgebäude durch unbekannte Täter. | Bild: Schulverbund Deutenberg

Die Polizei bestätigt den Vorfall auf SÜDKURIER-Nachfrage. Laut Polizeisprecher Dieter Popp vom Polizeipräsidium Konstanz seien unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 11.20 Uhr, in das Schulgebäude der Werkreal- und Realschule eingedrungen und hätten dort einen Schaden von rund 20.000 Euro angerichtet.

„Vermutlich in den Nachtstunden warfen die Unbekannten im Bereich des Nordeinganges des Schulgebäudes zunächst mit einem Stein eine Scheibe ein und drangen so in das Gebäude ein“, berichtet Popp. Dort sollen sie einen Feuerlöscher im Flur und vor dem Schulgebäude versprühten haben. Zudem sei eine Holzwand über die gesamte Länge zerkratzt worden. Neben der eingeschlagenen Scheibe sei auch ein nicht unerheblicher Schaden durch die nötige Reinigung durch eine Fachfirma entstanden.

Die Polizei habe die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Daher bitten die Beamten um sachdienliche Hinweise. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 07720/85000 an die Schwenninger Dienststelle wenden.

Von dem Schulausfall sind rund 1000 Schüler betroffen, die hier die Schulbank drücken. Das benachbarte Gymnasium am Deutenberg ist nicht vom Schulausfall betroffen. Dort findet der Unterricht regulär statt. Noch am Sonntagabend sollen Lehrer telefonisch versucht haben, die Eltern der Schüler über die Schließung zu informieren. Die Nachricht soll über Telefonketten verbreitet worden sein.

Die Schulleitung konnte der SÜDKURIER bislang noch nicht für eine Stellungnahme zur Tat erreichen.