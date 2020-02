VS-Villingen vor 1 Stunde

Unbekannte brechen ins Haus einer Villingerin während des Alt-Jungfere-Obeds ein – wie sie sich wenige Tage danach fühlt

Sie feierte auf dem Alt-Jungfere-Obed in Villingen, während Unbekannte in ihr Haus einbrachen, Schmuck und Geld stahlen und ihr Zuhause komplett verwüsteten. Dem SÜDKURIER hat eine Villingerin erzählt, wie sie sich fühlt und wie sie sich künftig vor Einbrechern schützen will.