VS-Villingen (sk) In der Nacht zum Samstag ist nach Polizeiangaben ein 33-jähriger Mann an der Ecke Zinsergasse/Bogengasse von Unbekannten mit Pfefferspray besprüht worden. Passanten trafen den Mann dort gegen 2.40 Uhr auf dem Boden sitzend an, er war von der Pfefferattacke sichtlich gezeichnet. Der Rettungsdienst wurde verständigt. Sanitäter brachten den Verletzten ins Krankenhaus. Wie es zu der Auseinandersetzung kam und wer daran beteiligt war, ist noch nicht geklärt. Das Polizeirevier Villingen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07721/601-0 zu melden.