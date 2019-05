von Rüdiger Fein

Geschwind mal nach VS-Rietheim fahren, bei Freunde etwas abliefern und dann weiter nach VS-Marbach fahren. „Das ist ja praktisch ein Weg.“ Das dachte sich SÜDKURIER-Reporter Rüdiger Fein am Freitag und machte sich auf. Ganz so einfach war es dann aber nicht, wie seine nicht ganz ernst gemeinte Dokumentation in Bildern beweist.

Hoppla was ist denn das, ich weiß doch wo Rietheim liegt, dort war ich lange genug daheim! Schon wieder ein Schild? Nein, betrifft mich nicht. Da geht es in die Gerberstraße, das weiß man, aber doch, oder? Und das kleine weiße mit dem großen „U“ darunter? Da steht Riet... drauf, achso Rietgasse, na dann. VS-Rietheim Messgerät erfasst 490 Fahrzeuge auf der alten Villinger Straße Das könnte Sie auch interessieren Dafür hat man jetzt Rietheim einfach durchgestrichen. Nach Niederwiesen will ich nicht. Aber da hinten.... VS-Rietheim rechts ab.... seit wann? Jetzt wird es deutlich, das ist eine Umleitung. Aber rechts rum? Wieder so ein irritierendes Schild mit Hinweis nach ... Riet-Gasse. OK, dann weiter geradeaus. Hoppla, viele Wege führen nach Rom, aber augenscheinlich nur einer nach Rietheim. Ich hab mich bereits damit abgefunden und folge, auch wenn das gefühlt die falsche Richtung ist. Tannheim und Pfaffenweiler stehen heute aber nicht auf meinem Plan. Naja, jetzt ist es schon egal. Gut, dass ich nicht ortsfremd bin, sonst wäre ich jetzt schon reif für die Insel. Jetzt geht es wenigstens wieder in die richtige Richtung... Nach VS-Rietheim und nach Tannheim, Pfaffenweiler und Donaueschingen. Eigentlich wäre ich jetzt hier abgefahren, aber: kein Schild. Gut, dass der Tank voll ist. Immer noch nicht? Das ist doch endlich mal eine deutliche Aussage... ...oder auch nicht. Auf jeden Fall ist hier die Umleitung zu Ende. Aber ich bin nicht in Rietheim. Dieses Schild gehört wohl nicht dazu, ist aber trotzdem interessant. OHA. Egal, ich fahre jetzt einfach weiter... Stimmt, aber jetzt fehlt mir plötzlich Marbach. Wer ist Oswald Meder und wie komme ich nach Marbach? Das rechte Schild gilt jetzt aber nur für Fußgänger, oder? Endstation. Aber Rietheim ist erreicht. Und den Rest mache ich zu Fuß. VS-Rietheim In Rietheim wird jetzt geblitzt: Temposünder müssen für zwei Verstöße zahlen Das könnte Sie auch interessieren VS-Rietheim Gesperrte Ortsdurchfahrt: Rund um VS-Rietheim greift jetzt das Ordnungsamt durch Das könnte Sie auch interessieren

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein