von sk

Im Auftrag von Oberbürgermeister Jürgen Roth hat sich nun das Haupt- und Personalamt über die aktuelle Lage erkundigt. Demnach sei die Situation in der Partnerstadt kritisch, teilt die Stadtverwaltung mit. Ortsteile seien nicht erreichbar, viele Straßen und eine wichtige Verbindungsbrücke seien zerstört worden.

Das Foto zeigt den eingestürzten Abschnitt der Autobahn Turin-Savona A6. Das Autobahnviadukt ist nach den heftigen Unwettern der vergangenen Tage in Norditalien eingestürzt, unweit der Stadt Savona (Ligurien) westlich von Genua. | Bild: Vigili del Fuoco/dpa

„Man kann von Glück sprechen, dass bislang keine Meldungen über verletzte Personen vorliegen“, so Roth. In den letzten 36 Stunden hat es dort so viel geregnet, wie sonst in einem halben Jahr. Laut Maurizio Scaramuzza wurde eine Unterstützung durch die regionale Regierung in Höhe von mehreren Millionen Euro zugesagt.

Die Doppelstadt könne derzeit keine weitere Hilfe leisten. Bürgermeisterin Ilaria Caprioglio begrüßte das Interesse seitens der Partnerstadt.