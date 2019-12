von SK

Ein Autofahrer ist in der Nacht auf Samstag mit über zwei Promille in der Bärenstraße in Schwenningen gegen ein parkendes Auto gefahren. Laut Polizei ist es gegen 1.30 Uhr zu dem Unfall gekommen.

Der alkoholisierte Autofahrer prallte mit seinem Mercedes wuchtig gegen einen Ford Kuga und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von insgesamt rund 11 000 Euro. Der 35-Jährige beging Unfallflucht, wurde aber von Zeugen verfolgt, die sahen, wohin der Unfallverursacher fuhr und wo er seine Fahrt beendete. Der Abstellort des Unfallwagens entsprach dem Wohnort des Fahrzeughalters. So war es für die Polizei nicht schwer, den Unfallverursacher zu identifizieren.

Bei der Kontrolle war der Mann sichtlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest endete mit einem Ergebnis von über zwei Promille. Weil der 35-Jährige auch noch nach dem Unfall getrunken haben wollte, waren zwei Blutentnahmen notwendig. Seinen Führerschein ist er los. Die Polizei nahm ihn in Verwahrung.