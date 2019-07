von Roland Dürrhammer

Fünf Chöre mit über 100 Sängerinnen und Sängern haben in der Neckarhalle das Chorfestival „Viva la musica“ auf die Bühne gezaubert. Initiiert hat das Projekt der Männergesangverein (MGV) Frohsinn Schwenningen, der mittlerweile ein gemischter Chor ist.

Viele Ehrengäste

Zahlreiche Ehrengäste konnte der Vorsitzende Franz-Josef Holzmüller unter den rund 350 Konzertbesuchern begrüßen. Unter ihnen waren Wolfgang Deneke, Präsident vom Schwarzwald-Baar Chorverband, sowie die Vizevorsitzende des Chorverbands Schwarzwald-Baar Heuberg, Brigitte Jani-Lutz.

Verschiedene Musikstile

Ein abwechslungsreiches Programm hatten die Chöre vorbereitet, das die Gastgeber und die Tannheim Singers als gemischter Chor eröffneten. Die Voice Boys, der Männerchor für Junggebliebene des Sängerkreis Villingen, sorgten mit modernem Liedgut für Unterhaltung, gefolgt vom Männerchor 1887 Villingen, der die Stilrichtung des traditionellen Männerchor-Repertoires vertrat. Der Chorioso-Chor der Waldorfschule schickte mit Rhythmen und Gesang das Publikum nach Afrika und erinnerte mit „Man in the mirror“ an den legendären Michael Jackson.

Beeindruckender Auftritt

„Wenn sie jetzt anfangen zu zählen, sobald die Sängerinnen und Sänger zum Finale auf die Bühne kommen, und nicht auf über 100 kommen, haben sie sich verzählt“, so Henry Greif, der durch den Konzertabend führte. Das Konzert war eine Werbung für den Chorgesang und zeigte gerade beim Abschlusslied „Amazing Grace“, wie es klingen kann, wenn über 100 Sängerinnen und Sänger gemeinsam singen. „Im Sport gibt es längst Spielgemeinschaften, bei den Chören tut man sich da noch etwas schwer“, sagt Verbandspräsident Wolfgang Deneke.