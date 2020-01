Nicht weniger als 3000 Kilometer liegen zwischen der Stadt Villingen-Schwenningen und seiner russischen Partnerstadt Tula und doch sind die Kontakte jüngst so intensiv wie lange nicht mehr. Nachdem im Sommer 2019 der ehemalige Bürgermeister von Tula, Yuri Zkipurij, im Schwarzwald zu Gast war, machte sich kürzlich Friedhelm Schulz, Vorsitzender des Freundeskreises Tula, auf den Weg in eine der ältesten russischen Städte, um sich dort mit der neuen Bürgermeisterin und Vertretern der Stadt sowie Vertretern der regionalen Industrie- und Handelskammer zu treffen.

An stärkerer Zusammenarbeit interessiert

Olga Sljusareva, Vorsitzende der Tulaer Duma (Bürgermeisterin), nahm die Grüße und Glückwünsche von VS-Stadtoberhaupt Jürgen Roth entgegen, die Schulz übermitteln durfte. Sljusareva, die seit Herbst die Vorsitzende ist, zeigte sich an einer stärkeren Zusammenarbeit sehr interessiert. Als langjährige aktive Sportlerin hat sie sich natürlich auch nach Projektmöglichkeiten im sportlichen Bereich erkundigt. Positiv herausgestellt wurden die guten und kontinuierlichen Kontakte zwischen der Tolstoj-Universität Tula und den Hochschulen und Gymnasien in Villingen-Schwenningens. Auch hier sieht die russische Lokalpolitikerin eine Intensivierung für möglich.

Besuch von OB Roth möglich

Auch das Interesse an einem Besuch von Roth in Tula ist sehr groß. Die beiden Mitarbeiterinnen der Städte werden sich bezüglich einer Terminabstimmung in Verbindung setzen.

Friedhelm Schulz registriert positive Entwicklung

Der Vorsitzende des Freundeskreises Tula hatte von seinem jüngsten Besuch in Tula einen äußerst positiven Eindruck in Sachen Entwicklung gewonnen. Große Investitionen in die Infrastruktur wurden getätigt und auch die äußere Erscheinung der Stadt habe sich nach Einschätzung von Friedhelm Schulz deutlich verbessert.

Austausch zwischen Unternehmen möglich

Trotz des schwierigen politischen Umfelds ist die Stadt Tula weiterhin stark an Wirtschaftskontakten nach und in die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg interessiert. Das unterstrichen IHK-Präsident Yuri M. Agafonov und auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Vorstellbar sind konkrete und direkte Kontakte zwischen Unternehmen aus Tula und Villingen-Schwenningen.