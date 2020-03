Der Villinger Bahnhof ist veraltet. Wer einen Kinderwagen hat oder im Rollstuhl fährt, muss einen speziellen Übergang nutzen. Der darf allerdings nur passiert werden, wenn ein Mitarbeiter der Bahn, der speziell dafür in seinem kleinen Häuschen sitzt, auch anwesend ist und den Vorgang überwacht. Ist der Mitarbeiter nicht da, kommen Menschen, die auf ihn angewiesen sind, nicht auf Gleis 2.

Mit dem Umbau des Villinger Bahnhofs soll sich das ändern. Der Zeitplan steht seit geraumer Zeit fest und soll trotz des Coronavirus nicht geändert werden. Konkret sollen die eigentlichen Bauarbeiten – die Vorarbeiten, wie etwa die Suche nach Bomben laufen schon – Ende März beginnen. Ein exaktes Datum nennt die Bahn auf SÜDKURIER-Anfrage nicht.

Die Erhöhung der Bahnsteige auf 55 Zentimeter ist für Ende 2020 geplant. Damit sollen etwa Rollstuhlfahrer eben aus dem Zug aus- und in den Zug einsteigen können. Das gilt allerdings nur für Regionalzügen. ICEs haben eine größere Ausstiegshöhe.

Ein Aufgang zu Gleis 2 ist gesperrt.

Umbauphasen Phase 1 Der Umbau beginnt im März, die erste Phase dauert bis Juni. In den zehn Wochen wird das dritte Gleis durchgehend gesperrt sein. Die Züge, die normalerweise an Gleis 3 ankommen und abfahren, tun dies in dieser Zeit von Gleis 1 und 2. Phase 2 Von Juni bis August finden für zehn Wochen Arbeiten am Hausbahnsteig, also an Gleis 1, statt. Dieses wird für den Zeitraum gesperrt sein. Die Behelfsbrücke wird dann an Gleis 3 errichtet. Außerdem wird die Treppe am Mittelbahnsteig in Betrieb genommen. Phase 3 Von August bis September werden die Gleise 2, 4 und 5 gesperrt sein. Die Treppe am Hausbahnsteig wird umgebaut, die Schachtgerüste für die Aufzüge werden eingebaut und der Übergang, der bislang etwa von Rollstuhlfahrern und Menschen mit Kinderwagen für die Überquerung der Gleise genutzt wird, verschwindet. Von September bis November werden dann die Gleise 2 und 4 elf Wochen lang gesperrt sein. Außerdem werden die Aufzüge an diesen Gleisen angebracht.

Bild: Matthias Jundt

Die Aufzüge, die ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil des Umbaus in Richtung Barrierefreiheit sind, sollen Mitte des kommenden Jahres in Betrieb genommen werden sollen, wie ein Bahnsprecher sagt.