Das Kriminalkommissariat Villingen-Schwenningen ermittelt gegen drei junge Männer. Der Vorwurf: versuchter Totschlag. Was war passiert?

Gegen 4.41 Uhr am Montagmorgen befand sich ein 37-jähriger Mann auf dem Vorplatz des Bahnhofs in Schwenningen, als er mutmaßlich von drei Männern angegriffen wurde, wie Herbert Storz, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Konstanz, gegenüber dem SÜDKURIER sagt. Die Männer im Alter von 20,21 und 23 Jahren sollen ihr Opfer mit Schlägen und Tritten gegen den Körper und den Kopf schwer zugerichtet haben.

Als sie von ihrem Opfer abließen, soll sich dieses in das Lokal, aus dem es zuvor gekommen war, geschleppt haben. Dort sollen der Wirt des Lokals sowie eine Bedienung das Opfer erst versorgt und die Polizei verständigt haben.

Tatverdächtiger flüchtet

Als die eintraf, waren zwei der drei Tatverdächtigen noch am Ort anzutreffen. Sie wurden festgenommen und anschließend auf dem Revier vernommen. Sie sind in der Zwischenzeit auf freiem Fuß. Der dritte Verdächtige war zunächst geflohen, konnte aber kurz darauf ebenfalls festgenommen werden. Er wurde am Dienstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt.

Was die Gründe für die Tat sind, ist bislang noch vollkommen unklar. Fest steht nur, dass einer der Verdächtigen alkoholisiert war, ein anderer dagegen nicht.