Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, soll der Tote schon mehrere Wochen unbemerkt an der viel befahrenen Straße gelegen haben. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung und die Todesursache hätten sich vor Ort nicht ergeben, heißt es weiter. Der Spaziergänger hatte nach dem schrecklichen Fund sofort über Notruf die Polizei alarmiert. Beamten der Schutzpolizei rückten an und ein Notarzt wurde angefordert. Vor Ort war schnell klar, dass dem Mann nicht mehr geholfen werden konnte. Die Beamten suchten den Bereich nach Hinweisen ab. Der Tote wurde abtransportiert und später nach Freiburg zur rechtsmedizinischen Untersuchung gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer ist der Tote?

"Es gibt gewisse Überschneidungen, die auf einen Vermisstenfall vor einigen Monaten hindeuten", sagt Pressesprecher Harri Frank auf SÜDKURIER-Nachfrage. Hinweise auf eine vermisste Person können zum Beispiel Kleidungsstücke und andere Gegenstände sein, die gefunden werden. Diese werden im Revier mit den Angaben aus Vermisstenanzeigen abgeglichen. Und dabei gab es offenbar einen Treffer. Aufgrund der langen Zeit, die der Mann unbemerkt im Gebüsch unweit der Straße gelegen habe, sei eine Identifizierung anhand eines Fotos nicht mehr möglich gewesen, so Frank weiter.

Warten auf Obduktionsergebnisse

Sicherheit soll nun eine Obduktion und eine DNA-Analyse in der Rechtsmedizin in Freiburg bringen. Die Ergebnisse lagen der Staatsanwaltschaft Konstanz am Dienstag aber noch nicht vor, die den Fall untersucht. Auch das Polizeipräsidium Tuttlingen konnte bis dato keine näheren Angaben machen. Die Beamten rechnen aber aus Erfahrung damit, dass die Untersuchung im Laufe einer Woche abgeschlossen sein könnte. Dann stehe neben der Todesursache vermutlich auch fest, ob ein Zusammenhang mit dem Vermisstenfall bestehe.

Fundort

Der Leichnam wurde von dem Spaziergänger in einem Gebüsch am Außenring zwischen dem Kreisverkehr am Eckweg und der Abzweigung nach Nordstetten auf Höhe eines Autohauses entdeckt. Der Mann lag demnach im Gebüsch entlang der stadteinwärts verlaufenden Fahrbahnseite, kurz nach der Einmündung der Margarethe-Scherb-Straße. Bei ersten Ermittlungen am Fundort konnten die Beamten keine Hinweise auf die Todesursache finden und wie der Mann an diese unzugängliche Stelle gelangte. Warum der Tote so lange unentdeckt blieb, liegt vermutlich daran, dass im Gebüsch an der viel befahrenen Straße kaum Menschen zu Fuß unterwegs sind. Die Leiche muss so versteckt gelegen haben, dass man sie vom Auto aus nicht sehen konnte.