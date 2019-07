von Jörg-Dieter Klatt

Erstmals in seiner Vereinsgeschichte präsentierte sich der Billardverein VS auf der Südwest-Messe. Dort konnten sich die Besucher sich mit dem Queue am blauen Filztisch versuchen und dabei feststellen, dass diese Sportart eben nicht in dunklen und verrauchten Kellern ihre Freunde hat, sondern in geselliger Runde so richtig Spaß bringen kann.

Ein Euro auf dem Weg zum Glück

Wer auf der Südwest-Messe einen Euro einsetzte, entsprechend die gestoßenen Kugeln versenkte und seinen Namen hinterließ, durfte auf einen erklecklichen Gewinn hoffen. Dies nutzten doch recht viele Besucher, und so konnte der Vorstand des Billardvereins anlässlich seines 25-jährigen Bestehens 626,34 Euro an Joachim Spitz von der Pro-Kids-Stiftung übergeben.

Reife Leistung im Jubiläumsjahr

Dieser Erfolg wurde vom ungefährdeten 3:1-Ergebnis gegen Braunschweig und Rüsselsheim begleitet. Der erste Platz der Aufstiegsrunde sicherte den Direktaufstieg in die 2. Bundesliga. Die in Köln vor großem Publikum gezeigte Leistung setzte somit dem Jubiläumsjahr die Krone auf.