von Hans-Jürgen Götz

Es war eine Punktlandung, der nächtliche Regen war durchgezogen und die Sonne pünktlich um 11 Uhr hinter den Wolken hervorgetreten. Genau so hatten sie es sich für den Sonntag gewünscht, die Organisatoren des Familienfestes im Kurgarten. Der Freundeskreis „Villinger Kurgarten“, der vor zwei Jahren gegründet wurde, hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesem Kleinod eine neue Bedeutung zu geben und wieder in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken.

Oberbürgermeister Jürgen Roth lobte in seiner Eröffnungsrede das große Engagement des Freundeskreises. Auch die städtische Wirtschafts- und Tourismus GmbH (WTVS) ist ja bei diesem Projekt engagiert. „Ich erinnere mich noch, wie ich als Kind hier durch gelaufen bin und mich an dieser schönen Anlage erfreut habe“, sagte er und freute sich über das neu erwachte Leben im Kurgarten.

Oberbürgermeister Jürgen Roth kann sich selbst noch erinnern, wie er als Kind im Kurgarten gespielt hat. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Da steht er in seiner ganzen Pracht: Die frischrestaurierte Majolika-Figur des Flötenspielers. OB Jürgen Roth darf ihn enthüllen. Die Mitglieder des Freundeskreises Kurgarten und alle Besucher freuen sich. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Viel Applaus gab es für die einzelnen Darbietungen der verschiedenen Gruppen, die im Kurgarten auftreten. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Michael Moser vom Seniorenrat freute sich über die aktive Unterstützung der Stadt und die vielen Spenden, die auch bei den Kurgarten-Konzerten eingenommen wurden. Es waren aber auch einige Firmen darunter, die mit größeren Geld- und Sachspenden geholfen hatten, so die Baugenossenschaft Familienheim, die Stiftung Liebenau, der Malerbetrieb Veit, die Firma Hoerco und die Schreinerei Summ.

Video: Hans-Jürgen Götz

Ein Bläserensemble der Musikakademie mit Professor Gerhard Wolf (rechts) spielt in der Konzertmuschel und unterhält die Besucher. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Noch in den 50er Jahren war Villingen der fünftgrößte Kneippkurort Deutschlands. Das ist längst vorbei und vor vielen Jahren wurde ja auch das Kneipp-Zertifikat zurück gegeben. Dafür ist es aber gelungen, die Anlage 2014 unter Denkmalschutz zu stellen.

Der Flötenspieler erstrahlt nach der Restaurierung wieder in neuem Glanz und komplettiert das Majolika-Figurenensemble. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Die Majolika-Figuren hat Richard Bampi in den 30er Jahren geschaffen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Eine ganz Gruppe Musikanten gehört zu dem Figurenensemble. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Video: Hans-Jürgen Götz

Die Majolika-Figuren wurden 1935 von Richard Bampi aus Kandern gestaltet. Eine der Figuren, der „Flötenspieler“ war stark beschädigt und konnte im vergangenen Jahr in Kandern wieder restauriert werden. Die Restauratorin, Sabine Kluge, hatte sich zwei Monate mit der Figur beschäftigt, bis der Flötenstpieler nun endlich wieder im alten Glanz auf seinen Sockel im Kurpark zurück gestellt werden konnte.

Das Futa-Ensemble aus Villingen in Aktion. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Video: Hans-Jürgen Götz

Nach der Enthüllung der Figur durch Jürgen Roth ging es dann auch gleich weiter mit einem vollen Programm. Eingangs gab es beim Springbrunnen die wunderbaren Stimmen der Mitglieder des Futa-Ensembles aus Villingen zu hören. Und in der neu renovierten Konzert-Muschel spielten verschiedene Ensembles der Musikakademie auf, gefolgt von Tanzvorführungen der Gruppe „Zeitlos“.

Die Gruppe Zeitlos zeigt eine tolle Tanz-Performance. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Video: Hans-Jürgen Götz

Auch die Clowndarbietungen von Heinrich Greif, der Auftritt der Line Dancers der Tanzschule Gramlich und Schorschs Schlagerchor aus Villingen sorgten für gute Stimmung bei den Besuchern.

Ein Ensemble der Musikakademie mit Streichern und Nadia Sofokleous (rechts) mit der Klarinette. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Video: Hans-Jürgen Götz

Manuel Seeger vom Futa-Ensemble genießt den sonnigen Tag im Liegestuhl mit seiner vier Monate alten Tochter Hanne. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Den Abschluss bildetet die Rockgruppe „Sometimes in Nowhere“ mit einem Rock-Konzert. So freute sich auch Susanne Schneider vom Freundeskreis, das vor allem auch so viele junge Familien den Weg in den Kurpark gefunden haben. Bei schönstem Sonnenschein und vielfältigen Bastelangeboten, Grillwurst, Eis und Karussellfahrten genossen es die Kinder, völlig unbeschwert im Kurgarten herum toben zu dürfen.

Auch die Kinder sind beim Familienfest auf ihre Kosten gekommen: Hier amüsiert sich die zweijährige Mia Schwarz im kleinen Bächlein im Park. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Linus Rösch ist begeistert von der Hüpfburg und will hoch hinaus. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Mika Lütte hat viel Spaß auf dem Kinderkarussell, das die Organisatoren im Park haben aufstellen lassen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Am Stand der Familienheim basteln Kinder und Eltern ein Insektenhotel. | Bild: Hans-Juergen Goetz