von SK

Seit 56 Jahren leistet der Wettbewerb Jugend musiziert einen Beitrag zur musikalischen Bildung in Deutschland. Durch Jugend musiziert wurden in diesem Jahr an der Musikakademie VS 34 Talente gefördert und zu herausragenden Leistungen motiviert. Die Arbeit mit dem Musikinstrument oder der Singstimme, die Auseinandersetzung mit dem Notentext verschiedener Epochen oder das gemeinsame Erlebnis beim Musizieren im Ensemble bereichern alle Schülerinnen und Schüler und fördern gezielt ihre Entwicklung, so die Musikakademie in einer Pressemitteilung. Bei der Altersgruppe I – diese Instrumentalisten sind acht beziehungsweise zehn Jahre und jünger – war aufgrund der Bestimmungen bereits die höchste Stufe von Jugend musiziert erreicht. Der Landeswettbewerb findet vom 3. bis 7. April in Schorndorf statt.

Fanglin Wei (Klavier) und Serafin Lienhart (Trompete). | Bild: Musikakademie VS

Erste Preise mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb erhielten: Kategorie Vokal-Duo, Dozentin Erkentrud Seitz (Lt. Villinger Klosterspatzen):

Helena Bauer und Lea Haller, Altersgruppe III, 23 Punkte; Marie Büchele und Maxim Lauenstein, Altersgruppe VI; 23 Punkte; Antonia und Emilia Lauenstein, Altersgruppe II, 24 Punkte. Kategorie Klavier und ein Holzblasinstrument, Altersgruppe IV, unterrichtet von Huba Santha (Klavier) und Nadia Sofokleous (Klarinette): David Eisele (Klavier) und Adina Hauser (Klarinette), 24 Punkte.

Liz Stadelmann, Violoncello. | Bild: Musikakademie VS

Kategorie Violoncello, Altersgruppe II, Dozentin Andrea Fröhlich-Sum: Damian Egert, 24 Punkte; Liz Stadelmann, 23 Punkte. Kategorie Klavier und ein Blechblasinstrument, Altersgruppe III, Dozenten Gerhard Wolf und Margarete Teuscher-Bucher: Jakob Fetscher (Trompete) und Josef Lienhart (Klavier), 23 Punkte. Altersgruppe II, Dozenten Noemi Lokodi (Klavier) und Thomas Kirbisser (Horn): Leni Koester (Klavier) und Elisa Schwarzwälder (Horn), 23 Punkte.

Joseph Lienhart (Klavier) und Jakob Fetscher (Trompete). | Bild: Musikakademie VS

Kategorie Klavier Kammermusik (Teilnehmer der Musikakademie VS), Altersgruppe III, Dozentin Noemi Lokodi: Lena Majewski, 23 Punkte. Altersgruppe V, Dozent Reinhard Becker: Marwin Müller, 24 Punkte.

Katalin Theologitis (Klavierbegleitung), Nathalie Sofokleous (Preisträgerin Violine) und Julia Magyar (Dozentin Violine). | Bild: Musikakademie VS

Die restlichen ersten Preise verteilten sich wie folgt: Klavier und ein Holzblasinstrument, Altersgruppe II,

Dozentinnen Delia Varga (Querflöte) und Katalin Theologitis (Klavier):

Matthilda Brugger (Querflöte) und Antonia Kawohl (Klavier), 21 Punkte. Altersgruppe IV, Dozentinnen Noemi Lokodi (Klavier) und Kinga Horwath (Querflöte): Felicitas Josephine Topaz Friedrich (in Koop. Musikgymnasium Trossingen/Klavier) und Theresa Haß (Querflöte), 22 Punkte. Altersgruppe III, Dozentin Noemi Lokodi: Angelo Casillo (in Koop. Musikgymnasium Trossingen/Klavier), 22 Punkte. Percussion, Altersgruppe V, Dozent Frank Neu: Aileen Görn, 22 Punkte. Klavier und ein Blechblasinstrument, Altersgruppe III, Dozenten Huba Santha (Klavier) und Thomas Kirbisser (Horn): Simon Eisele (Klavier) und Josias Schwarzwälder (Horn), 21 Punkte.

Lea Haller und Helena Bauer (Vokal-Duo). | Bild: Musikakademie VS

Altersgruppe IB, Dozenten Gerhard Wolf, Noemi Lokodi (Klavier): Serafin Lienhart (Trompete) und Fanglin Wei (Klavier), 25 Punkte. Klavier Kammermusik Altersgruppe III, Dozentin Noemi Lokodi: Lion Gissel (in Koop. Musikgymnasium Trossingen), 21 Punkte. Violine, Altersgruppe IA, Dozentin Julia Magyar: Nathalie Sofokleous, 22 Punkte.

Zweite Preise erreichten in der Kategorie Percussion: Sam Hildebrandt, Altersgruppe IV, Dozent Benjamin Heil 18 Punkte Noah Malik, Altersgruppe II, Dozent Frank Neu, 20 Punkte; Johannes Ummenhofer, Altersgruppe IV, Dozent Frank Neu, 20 Punkte. Kategorie Violine: Serhat Musa Gökoglan, Altersgruppe IB, Dozent Joachim Ulbrich, 17 Punkte; Klara Haller, Altersgruppe II, Dozent Milos Stankovic: 20 Punkte; Adina Hauer, Altersgruppe IV, Dozent Joachim Ulbrich, 18 Punkte.

Dank ging an Michael Vliex vom Musikgymnasium Trossingen und Markus Färber von der Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen sowie Margarete Teuscher-Bucher für ihre Unterstützung.