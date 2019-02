Die Tötung des 23-Jährigen in einem Waldstück bei VS-Villingen stellt sich nach Polizeiangaben von Samstagabend "als tragischer Unglücksfall beim verbotenen Umgang mit einer Schnellfeuerwaffe dar", so ein Sprecher des Polizeipräsidiums.

Ermittlungen weisen auf Unglück hin

Nach den bisher umfänglich durchgeführten Ermittlungen der Kriminalpolizei stelle sich "zum derzeitigen Zeitpunkt die Tötung des 23-Jährigen am späten Freitagabend, kurz vor 23 Uhr, in einem westlich von Villingen gelegenen Waldstück als tragischer Unglücksfall mit unbeabsichtigter Schussabgabe dar", hieß es weiter.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hätten sich die beiden beteiligten jungen Männer im Alter von 22 und 23 Jahren – beide kennen sich laut Polizei "von der Arbeitsstelle" – in Begleitung der Freundin des Älteren in den späten Abendstunden an einem Waldweg, der alten Vörenbacher Straße, getroffen. Absicht sei es laut dem Polizeisprecher gewesen, "dort mit einer illegal erworbenen beziehungsweise illegal erlangten Schnellfeuerwaffe – ähnlich einer Maschinenpistole – verbotene Schießübungen durchzuführen".

Wohl unbeabsichtigt Schüsse ausgelöst

Mutmaßlich löste sich, "als der Jüngere der beiden Männer dem 23-Jährigen die Waffe übergeben wollte, vermutlich infolge ungeübter Handhabung eine Schussserie aus der Schnellfeuerwaffe und traf den Gegenüberstehenden mehrfach in Bauch und Brust", so weiter die Schilderungen der Ermittler. Der von der Schussserie Getroffene sei kurz darauf den massiven Verletzungen erlegen.

Sollten die weiteren Ermittlungen nicht zu einem anderen Ergebnis führen, müsse sich "der 22-Jährige nun zumindest wegen des Tatbestandes der fahrlässigen Tötung verantworten", teilte die Polizei gegen 20 Uhr am Samstag mit. Nach den kriminaltechnischen und sonstigen polizeilichen Maßnahmen sei der 22-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz auf freien Fuß gesetzt worden. Der Mann werde entsprechend betreut, ebenso wie die junge Frau, die Zeugin des Unglücks ist und unter Schock stehen soll.

Ermittlungen dauern an

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Rottweil und der Staatsanwaltschaft Konstanz zu den näheren Tatumständen dauerten an, hieß es zunächst abschließend.