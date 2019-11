von SK

Bei dem schrecklichen Unfall am 6. Juli sind auf der Schwenninger Steige (L 173) drei Personen gestorben. Jetzt hat das Amtsgericht Villingen-Schwenningen nach Abschluss der Ermittlungen und anhand eines Gutachtens auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz Haftbefehl gegen den damals 24-jährigen Fahrer erlassen.

Wie die Polizei mitteilt, sei der Beschuldigte nach Vorlage des Sachverständigengutachtens und der Auswertung weiterer Ermittlungsergebnisse nunmehr dringend verdächtig, den Unfall in der Absicht herbeigeführt zu haben, eine höchstmögliche Geschwindigkeit auf der ansteigenden Straße zu erreichen. Dem Beschuldigten wird außerdem zur Last gelegt, dass es ihm um das bloße Schnellfahren gegangen sei. Die Ermittlungen sollen ergeben haben, dass der BMW mit einer Geschwindigkeit von mindestens 146 Kilometer pro Stunde (km/h) unterwegs war – erlaubt sind an dieser Stelle nur 70 km/h. Weiterhin soll das Fahrzeug über eine Strecke von 100 Metern bergauf von der rechten über die linke Spur bis auf die Gegenfahrbahn gedriftet sein.

Dies habe der Fahrer getan, obwohl er wegen der Dunkelheit und wegen des Kurvenverlaufs die Fahrstrecke nicht vollständig einsehen konnte und jederzeit mit dem Auftauchen von Gegenverkehr rechnen musste, so die Beamten weiter. Die Ermittlungsergebnisse würden demnach den dringenden Verdacht begründen, dass sich der Beschuldigte eines Verbrechens gemäß Paragraf 315d im Strafgesetzbuch strafbar gemacht hat. Im Detail sind das Punkte wie nicht angepasste Geschwindigkeit, eine grob verkehrswidrig und rücksichtslose Fahrweise sowie die Gefährdung von Leib und Leben anderer Menschen. Verursacht der Täter dabei den Tod eines anderen Menschen, so sieht das Gesetzbuch eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren vor. Der Unfall am 6. Juli ereignete sich gegen 23 Uhr kurz nach der Abfahrt Sonnhalde. Der BMW krachte auf ein entgegenkommenden Ford, in dem sich sieben Insassen befanden. Der Ford-Fahrer (37), sein Beifahrer (29) sowie ein einjähriges Kind starben durch die Kollision.

Der §315d StGB lautet:

§ 315d Verbotene Kraftfahrzeugrennen

(1) Wer im Straßenverkehr

1.ein nicht erlaubtes Kraftfahrzeugrennen ausrichtet oder durchführt,

2.als Kraftfahrzeugführer an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen teilnimmt oder

3.sich als Kraftfahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Wer in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 oder 3 Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(3) Der Versuch ist in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 strafbar.

(4) Wer in den Fällen des Absatzes 2 die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(5) Verursacht der Täter in den Fällen des Absatzes 2 durch die Tat den Tod oder eine schwere Gesundheitsschädigung eines anderen Menschen oder eine Gesundheitsschädigung einer großen Zahl von Menschen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.