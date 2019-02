von SK

Das städtische Unternehmen, das den Tod eines Mitarbeiters zu beklagen hat, nachdem dieser des Bargeld-Diebstahls überführt war, informiert nach Erscheinen eines SÜDKURIER-Berichts vom 1. Februar zu dem Thema nun selbst in schriftlicher Form Verantwortungsträger seines Hauses. Das Schreiben mit Datum vom 1. Februar, gezeichnet vom Leiter des Hauses, liegt dieser Redaktion vor.

Bestätigt werden darin die bereits geschilderten Umstände, die Unternehmensleitung betont jedoch, „in diese Vorgänge nicht eingebunden gewesen zu sein“.

Laut der schriftlichen Ausführung des Unternehmensleiters sollen sich folgende Ereignisse tatsächlich auf dem Betriebsgelände abgespielt haben. Betont wird, dass das Unternehmen „zwar die Plattform“ zu „diesem Warenverkauf“ geboten habe, „jedoch in keiner Weise weiter involviert war“. Ein ehemaliger Mitarbeiter biete hier, mit Genehmigung der Unternehmensleitung, aktuell Beschäftigten mehrmals die Woche Waren zum Kauf an. Als Kasse habe ein Schuhkarton gedient. Jeder Mitarbeiter, der sich bei dem Angebot bediene, „wirft nach seinem Gutdünken Geld in den offen stehenden Schuhkarton“, heißt es in dem Firmenschreiben nun sehr detailreich.

Der ehemalige Mitarbeiter, der diese Waren gegen Entgelt anbietet, „erledigt die Kasse komplett in eigener Verantwortung“, wird weiter geschildert. Bestätigt wird in dem Schreiben weiter, dass der Anbieter der Waren „die Vermutung hatte, dass in dem Schuhkarton Geld fehlte. Er hat daraufhin ohne Abstimmung mit dem Unternehmen Geldstücke markiert, die sich in dem Schuhkarton befanden und darauf spekuliert, dass der von ihm Verdächtigte einen Griff in die Kasse tätigte“.

Weshalb der Verstorbene verdächtig gewesen sei, ist dem Schreiben nicht zu entnehmen. Dafür heißt es, dass es „zu einer Auseinandersetzung“ zwischen dem Anbieter der Waren und dem Verdächtigen gekommen sei, nachdem der Anbieter der Waren „festgestellt habe, dass Herr …. markierte Geldstücke bei sich hatte“. Wie der Anbieter der Waren feststellen konnte, dass der Verdächtige markierte Geldstücke bei sich gehabt haben soll wird ebenso in dem Schreiben des Leiters des städtischen Unternehmens nicht mitgeteilt. Die Geschäftsführung sei am 17. Januar, 11 Uhr, vom Anbieter der Waren informiert worden. Weiter heißt es wörtlich: „Wir immer in solchen Fällen haben wir versucht, Herrn…. zu dem Vorfall zu hören.“ Der Verdächtige sei telefonisch aber nicht erreichbar gewesen.

Einen Tag später, am 18. Januar, habe die Kriminalpolizei die Unternehmensleitung vom Ableben des verdächtigen Mitarbeiters informiert. Das städtische Unternehmen wollte Fragen des SÜDKURIER zu den Vorfällen zu einem späteren Termin in einem Hintergrundgespräch hören. Nach Bekanntwerden der Recherchen dieser Zeitung wurde dieses Gespräch jedoch abgesagt.

OB Jürgen Roth als Vorsitzender des Aufsichtsrates des städtischen Betriebs hatte zuletzt verlautbaren lassen, er wolle den Fall nicht debattieren lassen. Damit bleibt auch die Frage nach unternehmerischen Standards offen. Roth und der Chef der Firma waren am Montag nicht erreichbar und beantworteten auch keine schriftlichen Fragen. Ein in diesem Fall sachkundiger Polizist sagte zum SÜDKURIER: „Vor Eigen-Ermittlungen ist grundsätzlich zu warnen. Unsere Profis betreuen auch überführte Täter und erkennen dank spezieller Schulungen auch seelische Notlagen und handeln entsprechend.“