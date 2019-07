Die Villinger Stadtbibliothek lädt zu ihrer ersten Sommerparty ein. Am Samstag, 13. Juli, findet diese als große Auftaktveranstaltung zum ebenfalls ersten Sommerleseclub „Heiß auf Lesen“ statt. Die Party richtet die Stadtbibliothek laut ihrer Pressemitteilung getreu diesem Motto für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren aus.

Von 15 bis 18 Uhr können sich Kinder und Jugendliche vom Team des Jugendhauses K3 einen leckeren und günstigen „Mocktail“ (alkoholfreier Cocktail) zubereiten lassen und dabei im Liegestuhl in den neuesten Kinder- und Jugendbüchern lesen.

Viele dieser Bücher wurden extra für den Sommerleseclub zurückgehalten, damit nur die Teilnehmer die neuesten Bücher ausleihen können. Um die passende Lektüre für sich und den Sommer zu finden, wurde von Karina Hempel, die in der Bibliothek ein Freiwilliges Soziales Jahr ableistet, ein Persönlichkeitstest entworfen. Der soll am Ende viele tolle Buchtipps liefern und kann nur an diesem Samstag ausprobiert werden.

Jeder Jugendlicher bekommt bei der Anmeldung zum Sommerleseclub ein Geschenk. Und am Ende der Sommerferien gibt es ab drei gelesenen Büchern zusätzlich Preise wie ein Tablet, einen E-Book-Reader und verschiedene Gutscheine.

Bei gutem Wetter findet die Veranstaltung im Höfle der Stadtbibliothek statt. Bei schlechter Witterung wird das Ganze nach innen verlagert.

Fragen zum Sommerleseclub beantwortet die stellvertretende Bibliotheksleiterin Stephanie Schumacher, 07721/82-2260.