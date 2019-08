Villingen-Schwenningen vor 5 Stunden

Tierisches: Stadtfuchs verirrt sich auf Baustelle – Polizei zeigt ihm den Ausgang

Ein junger „Stadtfuchs“ verirrte sich am Samstagmorgen in den Neubau der Großbaustelle in der Schwenninger Wasenstraße. Die Polizei fand für das verwirrte Tier die richtige Exit-Strategie