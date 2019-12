von Roland Dürrhammer

„Wer noch Karten für eine tierisch komische Reise mit der Theatergruppe Rietheim möchte, muss sich beeilen, denn der Vorkauf für beide Aufführungen am 29. Dezember und am 4. Januar läuft bestens“, sagt Felix Bickel von der Theatergruppe. Dass die Lachmuskeln des Publikums wieder ordentlich strapaziert werden, zeigte sich schon in den Szenen bei den Proben. Seit Anfang Oktober proben die Schauspieler an der Komödie „Wir sind dann mal weg“ von Jonas Jetten.

Dreiakter dauert 90 Minuten

In dem 90-minütigen Dreiakter geht es um ein landwirtschaftliches Anwesen, das Hilde Krings, gespielt von Mareike Cimander, von ihren Onkel erbt und künftig mit Ehemann Karl (Christian Zimmermann) und Tochter Heike (Theresa Rohrer) bewirtschaften möchte. Ehemann und Tochter haben aber keine Ahnung von Kuh und Schwein und wollen lieber in der Stadt bleiben.

Seit 35 Jahren auf der Bühne

Da kommt Thomas Kornhaas, der seit 35 Jahren in der Theatergruppe dabei, als Klaus Müller, Bauer vom Nachbarhof, ins Spiel und steht Karl mit Rat und Tat zur Seite. Der Ausweg: Beide verlassen den Hof mit den Worten: „Wir sind dann mal weg“, damit Karl seinem einfallsreichen Hobby nachgehen kann. Um welches Hobby es dabei geht und wie sich das Chaos weiterentwickelt, das erfahren die Zuschauer in den beiden Aufführungen. Bis dahin bedeutet es für die Schauspieler, vier Mal in der Woche zu proben, um Abläufe einzustudieren und Textsicherheit zu gewinnen.

Zwei Aufführungen

Die Aufführungen finden am 29. Dezember und am 4. Januar 2020 in der Turn- und Festhalle Rietheim statt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass jeweils ab 18.30 Uhr. Eintrittskarten für acht Euro gibt es im Vorverkauf bei der Ortsverwaltung Rietheim.

Die Mitwirkenden

Die Darsteller auf der Bühne in Rietheim sind in diesem Jahr Mareike Cimander (Hilde Krings), Christian Zimmermann (Karl Krings), Theresa Rohrer (Hilde Krings), Dagmar Heine (Anna Müller), Thomas Kornhaas (Klaus Müller), Lukas Molnar (Thomas Müller), Claudia Weißhaar (Mona Maus), Kerstin Kuolt (Lisa Maus) und Polizist Sturm (Felix Bickel). Souffleuse ist Bettina Ganter und Philipp Bickel ist für die Technik zuständig.