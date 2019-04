von sk

Am Donnerstag und Freitag, 2. und 3. Mai, öffnen sich wieder die Türen des Alten Rathauses für das Stadtführungstheater "Das Alte Rathaus und der Fall Jakob Kraut".

Vilu, der Schutzengel

Die Akteure spielen, führen und singen sich durch Villingens Mittelalter und frühe Neuzeit und machen so die Entwicklungsgeschichte des Alten Rathauses, eines der ältesten Gebäude der Stadt, lebendig. Das Gebäude stammt im Kern aus dem frühen 13. Jahrhundert und wurde im 16. Jahrhundert großzügig als Rathaus ausgebaut und erhielt damals in etwa sein heutiges Aussehen. Die Teilnehmer begegnen "Vilu", dem Schutzengel von Villingen, der Betschwester Anna Maier, Hermes, dem motorisierten Götterboten sowie dem Hafner Jakob Kraut, der im Rahmen eines Hexerprozesses in die Räder der städtischen Justiz gerät.

Zwei spannende Stunden

Die Akteure sind Klaus Richter, Andrea Riehle, Götz Knies, Barnie Meier, Birgit Dannert, Birgit Maier und Gunther Schwarz. Die Zuschauer erwarten mehr als zwei informative und spannende Stunden.

Teilnahme nur mit Anmeldung

Beginn ist jeweils um 18 Uhr im Foyer des Franziskaners. Die Führung ist in der Tourist-Information im Franziskaner Kulturzentrum buchbar sowie bei allen Vorverkaufsstellen im Verbund Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldung möglich.

Die Karte kostet zehn Euro pro Person. Für Buchungen und weitere Informationen steht die Tourist-Information im Franziskaner Kulturzentrum in Villingen (Telefon: 07721/82 23 40 zur Verfügung.