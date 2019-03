Kaum war die Nachricht online, dass der große Saal im Theater am Ring wegen Einsturzgefahr gesperrt werden muss, fragen Nutzer nach, ob das ein verfrühter Aprilscherz sei. Genau so mutet die Nachricht im ersten Moment an, aber es ist bitterernst: Der ausgebuchte Theatersaal wird sofort gesperrt, eine Untersuchung muss zeigen, ob er notgesichert werden kann, damit zumindest der laufende Betrieb weitergehen kann.

Kulturamtsleiter Dobmeier hat gerade die Saison 2019/2020 unter Dach und Fach gebracht, Verträge unterzeichnet, viele hochkarätige Veranstaltungen für VS gebucht. Und nun? Es kann gehofft werden, dass die Schäden nicht so gravierend sind und schnell behoben werden können.

Villingen-Schwenningen Schocknachricht: Theater-Dach ist einsturzgefährdet, großer Saal wird nach Prüfung durch Statiker gesperrt

Aber da das Gebäude fast 80 Jahre alt ist, könnte es sein, dass alles auf eine teuere Generalsanierung hinausläuft. Gerade erst hat der Gemeinderat einen Nachschlag für das Deutenberg-Gymnasium bewilligt, dessen Sanierung jetzt 30 Millionen Euro kostet.

Jetzt kommt eine Investition auf die Stadt zu, die in keiner mittelfristigen Finanzplanung verankert ist und die auch noch möglichst schnell über die Bühne gehen sollte – wegen bestehender Verträge und möglicher Konventionalstrafen, die zu zahlen sind. Ein wirklich schwarzer Donnerstag.