von Rüdiger Fein

Am Samstagabend ging es im Theater am Ring hoch her. Mit dem Niedereschacher Christoph Sieber, einem bundesweit anerkannten Kabarettisten, stand einer auf der Bühne, der kein Blatt vor den Mund nahm, und viele Wahrheiten aussprach.

Heftige Kritik an den politischen Parteien beherrschten das Thema. Diese hätten ein politisches Vakuum erzeugt, welches das Erstarken populistischer Strömungen erst ermöglicht hat. Und, so Sieber, da nehme er keine Partei aus. Der CDU warf er vor, an dem Ast zu sägen auf dem man sitze, mit der Entschuldigung, dass die Säge Made in Germany sei und man doch keine Arbeitsplätze gefährden wolle.

Dass in Deutschland lebende Flüchtlinge Steuern zahlen und fleißig zur Arbeit gehen gehe gar nicht, so Sieber. „Wenn ich gewusst hätte, dass die so werden wie ich, dann hätte ich die nie reingelassen!“

Kein gutes Blatt ließ der Kabarettist am Internet, dort sei viel Meinung unterwegs aber ohne viel Ahnung. „Warum müssen ausgerechnet immer die gleichen Dumpfbacken dort ihren Kommentar abgeben, fragt er sich – und ab am Ende die künstliche Intelligenz oder die menschliche Dummheit siegen werden, sei doch die große Frage. Ist ersteres der Fall, dann werde Amazon irgendwann liefern „ohne dass wir bestellt haben“, wagt er hier einen pessimistischen Blick in die Zukunft.

Wir leben über die Verhältnisse der anderen, greift Sieber das Thema Armut auf. Während wir mit PS-starken SUVs, die eher für die Wüste Gobi gebaut wurden, kaum ins Villinger Parkhaus kommen, und unser Staat sich von Gangstern, die hierfür nie bestraft werden, bei Cum-Ex Geschäften um 100 Milliarden Euro betrügen lässt, buddeln kleine Kinder in Schwarzafrika die Zutaten für unsere immer wieder neuen Handys aus der Erde des abgehängten Erdteils.

Auch die Kirchen, gegen deren Widerstand man demokratische Errungenschaften wie Frauenrechte erst habe durchsetzen müssen, bekommen an diesem Abend ihr Fett ab. Das Publikum im war begeistert und verlangte mehrere Zugaben.