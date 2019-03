Ein Statiker hat sich Anfang dieser Woche den gebrochenen Deckenbalken im Dach des Theaters am Ring untersucht und wird nun in den kommenden Tagen ein entsprechendes Schadensgutachten verfassen. "Bis Mitte nächster Woche wird er mit seinen Berechnungen brauchen", sagt Oxana Brunner von der Pressestelle der Stadt.

Danach wolle man "schauen, ob man einen Handwerker findet", der das Dach, beziehungsweise den betroffenen Balken so absichern kann, dass wieder Vorstellungen im Großen Saal stattfinden können. "Oberste Priorität hat die Sicherheit", sagt Brunner. Und fügt hinzu: "Bis Ostern wird auf gar keinen Fall was passieren. Bis nach Ostern ist vielleicht eine Lösung in Sicht."

Am Donnerstag vergangener Woche wurde das Theater am Ring wegen durchbrochenen Deckenbalkens auf unbestimmte Zeit gesperrt. Dort geplante Veranstaltungen musste auf andere Örtlichkeiten verschoben oder abgesagt werden.

